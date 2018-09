Fortniten uusin päivitys toi uuden kranaatin

Fortniten uusin päivitys tuo pelaajille parannellun version rakennuskranaatti Port-a-Fortista. Fortniten uusin päivitys tuo pelaajille parannellun version rakennuskranaatti Port-a-Fortista.

Fortniten viides kausi lähenee loppuaan, joten ennen seuraavaa isoa päivitystä eli kuudennen kauden alkua Fortniten viikoittaiset päivitykset eivät sisällä enää suuria muutoksia. Tämän viikon päivityksessä Epic Games esittelee uuden kranaatin, jonka toiminta mekanismi on tuttu jo pelaajille. Port-a-Fortress on jo pelistä löytyvän Port-a-Fortin ns. "isoveli". Kranaatista rakentuu maahan osuessaan silmänräpäyksessä linnake, jota pelaaja voi hyödyntää taistelussaan muita pelaajia vastaan. Erona Port-a-Fortiin kranaatista rakentuva linnake on massiivisemman kokoinen ja siten vaikeammin alas ammuttavissa. Uusi kranaatti on harvinaisuudeltaan Legendary (kultainen), kun taas Port-a-Fort on Rare (sininen)





Muita v5.41-päivityksessä esiteltyjä muutoksia ovat Spiky Stadium, joka on myös rakennuskranaatti, mutta käytössä vain Fortniten hiekkalaatikkotilassa (Playground). Kranaatista rakentuu 7x11 kokoinen stadion joka on vuorattu Damage Trapeillä sekä Bouncereilla, jossa pelaajat voivat pelata omia pienpelejään.



Päivitys tuo myös pienen, mutta toivotun muutoksen konsolipelaajille. Rakennetun palasen editoiminen onnistuu jatkossa nopeammin, kun editointi-näppäimen (PS4:llä ympyrä, XBOX:lla B) pohjassa pitoaikaa on lyhennetty 0,25 sekunnista 0,2 sekuntiin (Builder pro 0,25s->0,15s). Myös edellisessä päivityksessä esitelty Storm Damage, joka tuhosi pelin loppuvaiheilla rakennelmia on poistettu käytöstä.