Luvut sen kertovat: Fortnite aiheuttaa eroja

Fortnite on tämän hetken suosituin peli. Se on kerännyt 125 miljoonaa pelaajaa vuoden aikana ja tuottaa satoja miljoonia euroja kuukausittain. Pelaajat kertovat pelin olevan hyvin addiktoiva ja se tuottaakin internetiin jatkuvasti sisältöä pelaajien hermoromahdusvideoiden muodossa. Tosin Fortniten puolustukseksi, kyseessä ei ole ainutlaatuinen ilmiö vaan pelit jo ennen Fortniteä ovat vastaavanlaisten videoiden materiaalina toimineet.Pelin suosiosta johtuen, ei ole vaikea kuvitella, että ennen pitkään se on aiheuttamassa myös parisuhteiden kariutumisia. Liiallinen pelaaminen on jo pitkään ollut parisuhteiden päätymisen syynä. Nyt Iso-Britanniasta on tullut lukuja, joiden perusteella liiallinen Fortniten peluu on kasvava syy avioerohakemuksissa. Brittiläinen Divorce-Online raportoi sen vastaanottaneen 200 erohakemusta joissa on kerrottu Fortnite-addiktion tai muun pelin olevan yksi syistä eroon.- Nämä luvut ovat noin viisi prosenttia 4 665 hakemuksesta jotka olemme käsitelleet vuoden alusta lähtien, kertoo Divorce-Online sivullaan , joka kertoo olevansa yksi suurimmista toimijoista alalla Britanniassa.Pelit kuten Fortnite ovat mukavia pelata ja varmasti välillä myös turhauttavia, joskus jopa raivostuttavia. Jos Fortnite, tai joku muu peli, aiheuttaa ongelmia parisuhteessa, suosittelemme pistämään sen hetkeksi paussille. (Pelin, ei parisuhteen)