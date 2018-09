Chrome 70 tuo mukanaan tuen sormenjälkitunnistukselle ja muita tietoturvauudistuksia

Yksityisyyden suojaamiseksi uudessa Chrome 70:ssä ei näytetä ulospäin nk. User Agentin avulla enää tarkkoja versionumeroita, joiden perusteella haittatarkoituksessa kehitetyt sivustot ovat voineet helposti hyväksikäyttää kyseisen version aukkoja.Versiossa 68 esitellyt järeämmät aseet HTTPS:n tukemiselle jatkuvat. Chrome lisäsi pari kuukautta sitten tekstin "ei turvallinen" sivustoille, jotka eivät käytä HTTPS-salausta. Nyt teksti muuttuu punaiseksi varoituskolmion kera salasanoja käyttäessä salaamattomilla sivustoilla.Yksi erityisesti mobiiliselaimen odotettuja uudistuksia puolestaan on tuki sormenjälkilukijoille. Tämä tietysti sopii oivasti tämän version tietoturvateemaan. Niinpä onkin, että Chrome lisännyt tuen Touch ID:lle ja muille lukijoille Web Authentication API:in. Tuki löytyy ainakin macOS:lle sekä Androidille.Muihin uusiin ominaisuuksiin kuuluu AV1-videokoodekin dekooderin lisäys Chromen Chrome OS, macOS, Windows ja Linux-versioille. Kyseessä on VP9-koodekkia tehokkaampi pakkausmenetelmä, jonka enkooderi saapuu myöhemmin.Chrome 70 on nyt siis beetatestissä, joten hetken sitä joutuu vielä odottamaan maailmanlaajuiseen jakeluun. Arvioitu julkaisu aika on noin kuukauden päästä eli puolessa välissä lokakuuta.