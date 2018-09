Suomenkielinen e-urheiluopas julkaistiin

E-urheilu on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi ja jättimäiseksi bisnekseksi.

Tällä viikolla julkaistaan kirjoittamani E-URHEILUN KÄSIKIRJA.

Kansitaide on ainakin hauska – vaikka Space Invaders nyt ei ehkä esportsin "uusinta uutta" edustakaan... #esportsfi #eurheilu #eurheilunkäsikirja



Moni nuori haaveilee miljoonatuloista ja ammatista e-urheilun parissa. Nyt Ylen toimittaja Otto Rönkä, joka työskentelee Ylen urheilutoimituksessa erityisalanaan elektronin urheilu, on kirjoittanut käsikirjan e-urheilun ammattilaiseksi haaveileville.käy läpi e-urheilun historiaa, kertoo alan nykysuuntauksista, esittelee tärkeitä pelejä ja antaa vinkkejä niille, jotka haluavat itse e-urheilijoiksi. Kirjassa omia kokemuksiaan kertovat Suomen tunnetuimmat e-urheilijat kutensekä myös"E-urheilu on paitsi maailmalla iso juttu myös Suomessa ajankohtainen ja kiinnostava ilmiö. Keihäänheitossa ja mäkihypyssä emme enää tahdo pärjätä, mutta e-urheilussa suomalaiset ovat viime aikoina niittäneet menestystä", Otto Rönkä sanoo."On siis aikakin, että Suomessa julkaistaan elektronista urheilua käsittelevä teos. Pyrin kirjassani avaamaan lajia sekä sitä jo tunteville että siitä toistaiseksi autuaan tietämättömille lukijoille."Kirja on Otavan kustantama ja saatavilla tällä viikolla Suomalaisen kirjakaupan verkkokaupasta kuin kivijalkaliikkeistäkin.