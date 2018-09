Skype oppi tallentamaan videopuhelut – Näin se tapahtuu

Videopuhelupalvelu Skypeen on lisätty kauan kaivattu ominaisuus: mahdollisuus tallentaa puheluita. Nauhoitus on ollut toki mahdollista jo esimerkiksi kolmansien osapuolien kehittämillä lisäosilla, mutta nyt p Videopuhelupalveluon lisätty kauan kaivattu ominaisuus: mahdollisuus tallentaa puheluita. Nauhoitus on ollut toki mahdollista jo esimerkiksi kolmansien osapuolien kehittämillä lisäosilla, mutta nyt p uheluiden tallentaminen on osa Skypen sovelluksia

Puheluiden nauhoittaminen Skypessä

Ominaisuus löytyy Skypen sovellusten uusimmista versioista (kaikilla tuetuilla alustoilla) – poikkeuksen tekee Windows 10, jolle nauhoituksen aktivoiva päivitys on tulossa vasta parin viikon kuluttua. Tallentaminen alkaa puhelun aikana klikkaamalla ruudun alareunassa olevaa +-kuvaketta ja valitsemalla valikosta nauhoituksen aloitus. Vastapuoli saa puhelun tallentamisesta tiedon.



Nauhoitus on mahdollista kahdenkeskisten puheluiden lisäksi ryhmäpuheluiden aikana. Tallenteelle tallentuu web-kameran kuvan lisäksi jaettu näyttö, jos sellaisen joku puheluun osallistujista aktivoi.



Videpuheluiden tallentamisprosessi tapahtuu Microsoftin pilvessä, eikä siis ole riippuvainen käyttäjien tietokoneista. Kun nauhoite on valmis, lähetetään nauhoittajalle linkki tallenteen lataamiseen. Linkki on voimassa 30 vuorokauden ajan.