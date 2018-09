Chromen ulkoasu muuttui – Tältä se näyttää jatkossa

Tyypillisimpien konepellin alle tehtyjen viilausten ja bugikorjausten lisäksi Chrome 69 sisältää käyttäjälle päin heti näkyviä muutoksia. Selaimen ulkonäkö on nimittäin muuttunut pyöreälinjaisempaan ja vaaleampaan suuntaan. Chromen palkkimainen osoiterivi on muutettu venytetyksi ellipsiksi ja kulmia on muutoinkin pyöristetty huomattavasti kaikkialla.Käyttöliittymän värimaailmakin on vaihtunut vaaleanharmaasta valkoiseksi. Harmaa on jäänyt lähinnä korosteväriksi.Ulkoasu-uudistukset pätevät desktopin lisäksi mobiilisovelluksia. iPhonella Chrome on muuttunut ehkä vieläkin enemmän, sillä selaimen navigointipalkki on siirretty näytön yläreunasta alas, jossa se on helpommin tavoitettavissa yhdelläkin kädellä. Syystä tai toisesta samaa muutosta ei toteutettu Androidilla.Muista uusista ominaisuuksista löytyy lisää tietoa täältä