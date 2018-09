Elisa avaa "pohjoismaiden Netflixin" Kiinaan

Teleoperaattori Elisa on allekirjoittanut heinäkuussa yhteistyösopimuksen Kiinan johtavan IPTV-palveluiden tarjoajan China Broadcasting and Television Median kanssa. Teleoperaattori Elisa on allekirjoittanut heinäkuussa yhteistyösopimuksen Kiinan johtavan IPTV-palveluiden tarjoajan China Broadcasting and Television Median kanssa.

Sopimus avaa väylän suomalaisille elokuville ja sarjoille Kiinan markkinoille. Nordic TV on Elisan kansainvälistä liiketoimintaa. Se on Elisa Viihteen kaltainen palvelu, joka sisältää pohjoismaisia elokuvia, televisiosarjoja, dokumentteja, urheilua, sekä viihdeohjelmia.

– Viime vuonna pilotoimme Nordic TV:n palvelua yli kymmenen miljoonan asukkaan Shenzhenissä. Pilotti osoitti, että kiinalaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita pohjoismaisesta televisiosisällöstä ja ovat valmiita maksamaan siitä, sanoo Nordic TV:n johtaja Einari Kanerva.



Yhteistyön tavoitteena on rakentaa Nordic TV:stä koko Kiinan kattava brändi, joka avaa pohjoismaisille elokuville ja sarjoille pääsyn jopa 245 miljoonan kotitalouden kaapeli-TV:seen. Nordic TV panostaa jatkossa entistä enemmän pohjoismaisen sisällönhankintaan, lokalisointiin ja jakeluun. Kiinalainen partneri CBM vastaa paikallisista toiminnoista sekä markkinoinnista.



– Kiina on erittäin kiinnostava, mutta myös vaikea markkina. Yhteistyö paikallisen johtavan toimijan kanssa auttaa voittamaan sääntelyyn liittyviä esteitä ja pääsemään markkinoille. Tämä on loistava mahdollisuus pohjoismaisille sisällöntuottajille ja sisältöoikeuksien omistajille, joiden toivommekin ottavan yhteyttä meihin, sanoo Nordic TV:n Einari Kanerva.