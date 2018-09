Arvostelu: Braava Jet 240 - robottimoppi, joka putsaa lattiasi itsestään

Lähtötilanne

Braava Jet 240

Käyttöönotto



vesisäiliö ei ole todellakaan iso

Oikean pesuliinan valinta



puhdistusliinat, oikealta lukien: kuiva mikrokuituliina, eniten vettä käyttävä ns. "märkä" liina sekä nihkeä, peruskäyttöön tarkoitettu puhdistusliina



kussakin liinatyypissä on kolot, joiden avulla Braava Jet tunnistaa liinan

Älypuhelinsovellus



Braava Jet / iRobot Home -sovellus, päänäkymä



ns. paikkapesutoiminnon kytkeminen onnistuu sovelluksesta

Käyttö



vesisäiliön täyttäminen on erittäin nopea homma

Robotti toiminnassa



Braava Jet nihkeän mopin kanssa laminaattilattian kimpussa



Braava Jet 240 puhdistamassa ahdasta kulmaa



Laattalattian puhdistus märällä puhdistusliinalla

Ison tilan jakaminen, ns. Virtual Wall

Siivousjälki - tuliko puhdasta?



renkaanjäljet robotin perässä jäävät tahroiksi, mikäli renkaat eivät ole puhtaat



märkä puhdistusliina, saunatilojen puhdistuksen jälkeen



seinän vierustojen puhdistus on toteutettu hyvin, robottimoppi hinkkaa seinän reunaa todella antaumuksella ja tarkasti

Matot



Braava kohtaa maton



toisinaan tuloksena saattaa olla erittäin tehokkaasti mopattu matto

Kasteleeko se seinät, kirjahyllyt, ..?

Ei mikään itsenäinen robotti

Käytön muuttuminen osaksi arkea

Hinta

Yhteenveto

Plussat

Hiljainen

Pieni ja ketterä - pääsee paikkoihin, joista tulee siivottua harvemmin

Erittäin helppokäyttöinen, sopii myös teknologiaa pelkääville

Edullinen (muihin siivousrobotteihin verrattuna)

Sympaattinen

Seinän vierustojen puhdistus

Ei jää jumiin tuolin jaloista muodostuvaan esteviidakkoon

Miinukset

Ei osaa ladata itse itseään

Pieni vesisäiliö, joka loppuu isommassa tilassa kesken

Mikäli akut pitää vaihtaa kesken pesun, robotti ei muista sitä, minkä alueen ehti jo aiemmin siivota

Ei ajastusmahdollisuutta

Renkaiden puhdistus kostealla pyyhkeellä on viikottainen projekti

Sovelluksen kautta ei näe karttaa alueista, jotka robotti on siivonnut

Ei tunnista matalia ja kontrastiltaan liikaa lattiaa muistuttavia laakamattoja

Tähdet

iRobot on firmana paremmin tuttu-robotti-imureistaan, joita yhtiö on tehnyt jo vuodesta 2002 lähtien - eli kokemusta kotitalousroboteista yhtiöllä on runsaasti. Ja Roomba onkin monessa maassa käytännössä synonyymi robotti-imurille, vaikka kilpailijoita imurimarkkinoilla onkin paljon.Mutta moppi... Sillä sektorilla kilpailua onkin paljon vähemmän.Otimme testikodiksi 70m2 kerrostaloasunnon, jossa on 2 makuuhuonetta, iso keittiö-olohuone -yhdistelmä sekä iso kylpyhuone. Asunto on ideaali kohde siinäkin mielessä, että kaikki lattiapinnat ovat mopille sopivaa materiaalia - koko asunnon lattiat ovat laminaattia.Asunto myös siivotaan tavallisestikin pääasiassa käsin moppaamalla ja asunnossa ei ole myöskään lainkaan mattoja, paria kylpyhuoneen mattoa sekä kynnysmattoa lukuun ottamatta.Täydellinen kohde siis, jossa saadaan myös helposti vertailukelpoista tulosta käsin tehtävään moppaukseen verrattuna.Pidemmän testijakson jälkeen testasimme Braavan robottia myös muissa kohteissa, joista löytyi mm. laattalattiaa, parkettia, erilainen määrä erilaisia mattoja, jne.Laite itsessään on yllättävän pieni - kooltaan ja ulkomuodoltaan se vastaa lähes koomisen paljon vanhempaa-tietokonetta. Robottimopin pienuus herätti heti epäilyksen laitteen kyvystä suoriutua tehtävistään.Laitteen ulkomitat ovat 17cm x 17,8cm x 8,4cm. Painoa robotilla on 1,2kg.Robotin mukana toimitetaan akkulaturi, yksi akku, valikoima moppausliinoja, itse moppausrobotti sekä ohjekirja. Akun kapasiteetti on 1950mAh. Hintaa laitteella on tätä kirjoittaessa noin 200 euroa, riippuen ostopaikasta Käyttöönotto oli erittäin yksinkertaista. Käytännössä akku laitetaan lataukseen laturiin ja latauksen valmistuttua akku asennetaan robottimoppiin.Tämän jälkeen robottimopin vesisäiliö täytetään lämpimällä vedellä suoraan hanasta ja robotin alaosaan napsautetaan haluttu moppausliina paikoilleen. Kannattaa huomata, että Braavan vesisäiliöön ei saa lisätä pesuainetta, vaan se tulee täyttää ainoastaan puhtaalla vedellä.Tämän jälkeen robotti sijoitetaan alueelle, joka halutaan siivota ja painetaan robotin päällä olevaa Clean (puhdista) -painiketta. Tämän jälkeen robotti soittaa pienen, iloisen soittoäänen ja alkaa töihin.Eli verrattuna vaikkapa aiempaan kokemukseemme robottiruohonleikkurin käyttöönotosta Braavan käyttöönotto on erittäin yksinkertaista.Braavan mukana toimitettiin kolmea erilaista pesuliinatyyppiä - kutakin 2kpl.Yksi liinoista on mikrokuituliina, joka on tarkoitettu pölyjen pyyhkimiseen. Mikrokuituliinaa käytettäessä Braava ei käytä lainkaan vettä, vaan ainoastaan pyyhkii pölyt kulkiessaan. Tämä liina ei varsinaisesti puhdista lattiapintaa sen ihmeemmin, vaan vastaa tavallaan lattian imurointia.Toinen liinoista on ns. nihkeä moppi, joka oli omissa testeissämme se eniten käytetty puhdistusliina. Tällä käytännössä tehdään arkinen moppaus tavallisilla lattiapinnoilla, kuten parketilla ja laminaattilattialla.Kolmas liinoista on ns. märkä moppi, jota käytettäessä laite kostuttaa lattiat varsin reilulla vesimäärällä. Tätä liinaa suositellaan ainoastaan koville puupinnoille sekä lattialaatoille. Märkää moppia käytimme pääasiassa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen puhdistukseen. Valmistaja suosittelee tätä moppityyppiä myös vaikeiden tahrojen poistamiseen.Sekä nihkeässä että märässä puhdistusliinassa on itsessään Braavan omaa puhdistusainetta liinaan upotettuna.Kaikki kolme em. puhdistusliinatyyppiä ovat kertakäyttöisiä (vaikkakin käytimme niitä useamman kerran kaikkia). Tämän lisäksi Braavaan voi ostaa erikseen pesukoneessa pestäviä puhdistusliinoja, kaikkia kolmea edellä mainittua tyyppiä. Näistä pestävistä versioista kokeilimme ainoastaan ns. märkää moppia, jonka pystyi pesemään pesukoneessa uusiokäyttöä varten.Kussakin siivousliinassa on oma erilainen kuvionsa taustapuolella, jonka perusteella Braava Jet tunnistaa mikä liinatyyppi on paikoilleen kytketty. Valinnan perusteella robotti tietää miten paljon vettä tulisi annostella mopatessa.Kuten kaikissa kotitalousroboteissa nykyisin, on Braava Jetillekin saatavilla sovellus, sekä iOS:lle että Androidille. Sama iRobot Home -sovellus toimiikin kaikkien iRobot-yhtiön tuettujen tuotteiden kanssa, mm. kalliimpien Roomba -robotti-imureiden kanssa.Valitettavasti sovelluksen käyttöönotossa ilmeni välittömästi ongelma: käytössä ollut OnePlus 6 oli iRobot-yhtiön teknisen tuen mukaan yksi niistä puhelimista, joka spekseiltään kyllä tukee laitetta, mutta jostain syystä ei tunnista lainkaan Braava Jetin Bluetooth LE -yhteyttä. Jouduimmekin käyttämään sovellusta vanhemmalla Samsungin tabletilla, jolla Braava löytyikin mainiosti.Bluetooth LE -yhteys onkin ainoa tapa kommunikoida robotin kanssa. Bluetooth LE:n kantama on vain muutamia metrejä, joten robotin käskyttäminen onnistuu ainoastaan paikan päältä, oli käytössä sovellus tai ei.Sovellus itsessään on erittäin selkeä, mutta paljastaa laitteesta samalla yhden ison ongelmakohdan: Braava Jettiä ei voi lainkaan ajastaa, vaan sen voi ainoastaan kytkeä päälle tai pois.Myöskään mopatun pinta-alan laskuria tai karttakuvaa siitä, mitä alueita laite on siivonnut, ei sovelluksenkaan kautta saa tietoonsa. Vaikuttaakin, että laite ei opi tunnistamaan ympäristöään ja oppimaan sen pohjalta - mikä onkin loogista, koska sillä ei ole kiinteää latausasemaa.Sovelluksen tarpeellisuus onkin varsin minimaalinen - sen kautta voi lähinnä säätää käytettävän veden määrää eri moppausliinoja käytettäessä sekä halutessaan käskyttää Braavaa siivoamaan sitä kohtaa, jossa laite parhaillaan on, perusteellisemmin kuin tavallisesti.Käyttö on erittäin yksinkertaista: täytä vesisäiliö, asenna (ladattu) akku, napsauta haluamasi pesuliina paikoilleen, vie robotti alueelle jonka haluat siivota ja paina nappia (joko itse laitteesta tai älypuhelimen sovelluksesta).Siinäpä se.Braava Jet on hyvin hiljainen kaveri toiminnassaan. Se rullailee lattiaa pitkin sinne tänne ja suihkauttaa välillä eteensä vettä ja jatkaa taas siivousta. Suurin ääni kuuluukin tuosta veden suihkauttelusta, joka on hieman kimeä sähkömoottorin vinkaisu, joka kestää toki vain hetken ja tapahtuu suhteellisen harvoin.Veden suihkuttelun ääni on kuitenkin sen verran rasittava, että sitä ei mielellään hiljaisessa ympäristössä kuuntele, ainakaan samassa huoneessa. Mutta toisessa huoneessa pyöriessään Braava on myös vettä käyttäessään kuin kuiskaus - sitä pitää välillä käydä kurkkaamassa, että toimiihan se todellakin.Kuivalla mikrokuituliinalla robotti ei käytä lainkaan vettä, vaan pyyhkii pölyt lattiasta pelkän liinan avulla. Tällöin robotti on erittäin hiljainen - mutta mikrokuituliinalla puhdistus sopii lähinnä hiljattain muuten siivotun asunnon lattioiden puhdistukseen.Pienuutensa ansiosta robotti osaa puhdistaa mainiosti niin sängyn kuin sohvankin alta ja se ei testissämme onnistunut jäämään jumiin edes ruokapöydän tuolien jaloista muodostuvaan viidakkoon.Braava Jet törmäilee jonkin verran esteisiin, kuten huonekaluihin, mutta erittäin varovaisesti - eli mitään kolhuja ei huonekalujen pitäisi törmäilystä saada itseensä. Se osaa myös varsin mainiosti navigoida vaikkapa ruokapöydän alla olevasta tuolien ja pöydän jalkojen viidakosta läpi, siivoten samalla alueen. Eli myöskään isompaa järjestelyä ennen robotin käyttöä ei tarvitse tehdä.Märkiin tiloihin Braava toimii kosteimmalla mopillaan mainiosti ja on omiaan mm. saunan puhdistuksessa, jolloin rasittava lauteiden alta kökkiminen jää pois.Mikäli vain osa tietystä huoneesta halutaan siivota, tulee käyttöön ns. virtual wall -ominaisuus. Eli kyseessä on tilanne, jossa halutaan siivota esim. avokeittiö, joka on samaa tilaa olohuoneen kanssa - mutta ainoastaan keittiö halutaan mopata (vaikkapa märällä mopilla), jättäen olohuoneen rauhaan.Tällaisessa tilanteessa Braava Jet asetetaan keittiön ja olohuoneen rajalle, "nenä" kohti keittiötä ja painetaan, laite sammuksissa, Clean-nappia pitkään. Tällöin Braava luo sillä hetkellä takanaan olevalle alueelle "seinämän", jonne se ei siivouksen aikana mene.Ominaisuutta tuli käytettyä harvoin - ainoa tilanne oli testissä keittiö, jossa oli laattalattia, jonka halusimme pestä märällä mopilla, mutta emme halunneet märintä moppausvaihtoehtoa keittiöstä avautuvalle olohuoneen parkettilattialle. Kokeilussa ominaisuus toimi kuten pitikin.Tärkein kysymys lienee kaikissa siivousroboteissa se, että tuliko robotin jäljiltä puhdasta? Tavallaan kyllä.Moppi toimii kuten... no.. moppi - pienet ja kevyet tahrat, suihkusta avojaloin kävellyt jalanjäljet parketissa, jne katoavat kuin taikaiskusta mopin pörrätessä huoneessa.Mutta isompiin ja juuttuneisiin tahroihin se ei valitettavasti toimi, eli moppi ei osaa "hinkata" tiukemmassa olevia tahroja lattiasta, vaan tekee vain omaa pientä edestakaista liikettään eteenpäin kulkiessaan. Myös laitteen keveys tekee "hinkkaavasta" toiminnasta käytännössä mahdotonta - jokainen tiukkoja tahroja käsipelillä mopannut tietää, että jynssäykseen vaaditaan voimaa ja sitä ei pikkuisessa robotissa oikein ole.Siivouksessa kuitenkin isoimmaksi ongelmaksi muodostuivat Braavan renkaat. Koska renkaat ovat laitteen takaosassa ja niiden avulla robotti työntää siivousliinaa edellään, tulevat renkaat aina laitteen perässä. Ja mikäli renkaat ovat vähänkään likaiset siivouksen jäljiltä, ne jättävät lattiaan erittäin selkeästi näkyvät urat. Urat näkyvät myös moppauksen päätyttyä ja lattian jo kuivuttua.Eli renkaiden puhtaanapito on yksi tärkeimpiä asioita, mikäli lattian haluaa pitää puhtaana.Isona plussana on kuitenkin pakko antaa robotille sen ketteryys päästä paikkoihin, josta tulee mopattua erittäin harvoin: sänkyjen alta tulee kyllä imuroitua (toisinaan..) mutta mopattua tuskin koskaan. Sama pätee vaikkapa saunan lauteiden alle, TV-tasojen alle, jne..Noista hankalasti saavutettavista paikoista robo löysikin pelottavat määrät likaa ensimmäisillä moppauskerroilla.Lisäksi on pakko mainita erikseen reunojen ja seinänvierustojen erittäin hyvä puhdistus. Robotti tavallaan "nytkyttää" itseään reunaa vasten sitä pitkin edetessään ja puhdistaa seinän vierestä oikeastaan paremmin kuin itse osaisi mopilla seinän vierustat siivota.Ainoa Braavan varsinainen toiminnallinen ongelma tuli havaittua toisessa testikohteessamme, jossa oli sekalainen määrä eri kokoisia, muotoisia ja näköisiä mattoja.Braava osaa vältellä mattoja erittäin hyvin - se suorastaan karsastaa niitä, mutta kuitenkin kiltisti kiertää niiden vierustat, puhdistaen lattian niin pitkälti kuin se matosta huolimatta pystyy sen tekemään.Myöskin sen tapa pörrätä hieman eteenpäin, sitten taaksepäin ja vasta sitten suihkauttaa vettä, mahdollisti sen, että Braava ei kertaakaan ruiskauttanut pisaraakaan vettä yhdenkään maton päälle.Ainoa ongelma syntyi tilanteessa, jossa tummahkolla lattialla oli erittäin ohut ja pitkä käytävämatto - joka sekin oli tumma. Tällöin Braava ei ymmärtänyt että kyseessä on matto, vaan kiltisti kiipesi maton päälle ja ryhtyi moppaamaan sitäkin.Eli liian matala matto, joka on samaa sävyä lattian kanssa, saattaa tuottaa maton tunnistamisessa ongelmia. Missään muussa tilanteessa kyseistä ongelmaa ei syntynyt.Kuten matojen kohdalla mainitsimme, Braava tekee aina ensin pienen liikkeen eteenpäin, tavallaan kartoittaen edessä olevia esteitä. Tämän jälkeen robotti pörrää noin 30cm takaisin taaksepäin ja suihkauttaa pesuvettä lattialle - varmistuttuaan tuolla aiemmalla liikkeellään siitä, että edessä ei ole seinää, kirjahyllyä tai mattoa, johon vettä ei pitäisi päästä.Eli ei, Braava ei kastellut kertaakaan sellaisia kohtia asunnosta, joita sen ei olisi pitänytkään kastella.Braava Jet 240 on sinänsä hyvä yritys luoda uusi kotirobotin osa-alue, tuomalla moppaukseenkin koneet mukaan. Mutta vaikka iRobotilla on yhtiönä lähes 20 vuoden kokemus kotitalousroboteista, tuntuu, että Braavaa suunniteltaessa kaikki kokemus on unohdettu niissä tärkeimmissä asioissa.Ajatuksemme moppausrobotista etukäteen oli, että se moppailee koko asunnon kiltisti omistajan ollessa töissä ja omistaja saa palata takaisin hohtavana kiiltävään asuntoon.Valitettavasti tämä visio on täysin mahdoton Braavan kanssa, ellei robottia osta opiskelija-asuntolan solukämppään.Sekä vesisäiliö että akku ovat täysin alimitoitettuja edellä mainittuun käyttöön. Käytännössä kostealla liinalla siivotessa säiliön vesi riittää yhteen, n. 15-20m2 huoneen siivoamiseen. Akku puolestaan kestää noin 30m2 siivoamiseen (kostealla liinalla). Ja koska laitteella ei ole lainkaan latausasemaa, johon se osaisi palata takaisin, omistajan pitää itse irroittaa akku ja ladata se erillisessä laturissa.Joten ajatus siitä, että 70m2 testiasunto olisi putsattu omistajan ollessa kotoa pois, jäi haaveeksi. Myöskin ajastusmahdollisuuden puuttuminen teki itsenäisestä käytöstä erittäin kömpelöä.Käytännössä Braavaa tuli käytettyä siten, että se aamulla heitettiin vesisäiliö ja akku täynnä yhteen huoneeseen ja painettiin päällä olevaa Clean-nappia,. Tämän jälkeen suljettiin huoneen ovi, jotta robotti hoitaisi yhden alueen puhtaaksi, eikä harhailisi muualle - se kun ei tunnu osaavan jatkaa siitä mihin jäi akun latauksen jälkeen. Vasta tämän jälkeen pystyi omistaja poistumaan kotoa ja lähtemään töihin. Töistä palatessa yksi huone oli toki aina puhdistettu hyvin, mutta edessä oli taas akkujen siirtäminen laturiin ja vesisäiliön täyttö.Kuivalla mikrokuituliinalla koko asunnon siivoaminen onnistui kyllä, mutta tämä oli lähinnä kevyen pölykerroksen poistamista, eikä niinkään moppausta tai kunnollista lattioiden puhdistamista. Kuivalla käytöllä akkua kuluu vähemmän, kun robotti ei ruiskuttele vettä aika ajoin - myöskään vesisäiliön pienuus ei ole luonnollisestikaan ongelma.Edellä mainittu pettymys siihen, että robottia ei voinutkaan käyttää itsenäisenä laitteena, joka vain touhuaa omistajan ollessa pois kotoa, aiheutti aluksi suunnatonta ärsytystä koko laitteeseen.Mutta onneksi testijaksomme oli sen verran pitkä, että käyttötapa alkoi muodostua laitteen rajoitteiden mukaiseksi.Käytännössä Braavaa käytettiin useamman kerran viikossa, siivousten yhteydessä ja toisinaan ihan vain omistajan huilaillessa sohvalla.Eli arjeksi muodostui se, että Braava pistettiin yhteen huoneeseen moppaamaan omistajan tehdessä muita siivouksia muualla talossa. Kun pieni lirkutus kuului huoneesta valmistumisen merkiksi, täytettiin vesisäiliö ja siirrettiin robotti toiseen huoneeseen siivoamaan ja taas jatkettiin omia hommia siivouksen merkeissä.Näin saatiin kuitenkin tehostettua siivoukseen kulunutta aikaa merkittävästi, kun moppausta ei tarvinnut erikseen tehdä, vaan se tapahtui sillä aikaa, kun omistaja suoritti muita siivouksia.Toisessa testikohteessamme yhdistimme vielä Braavan ja robotti-imurin toiminnat niin, että imuri imuroi ensin yhden huoneen, perään heitettiin imuroinnin jälkeen Braava moppaamaan ja imuri jatkoi sillä välin toisen huoneen parissa. Näin oma työ jäi enemmän tavaroiden järjestelyyn, pölyjen pyyhkimiseen ja muuhun siivoukseen - varsinaisen lattian puhdistuksen jäädessä apuvälineiden tehtäväksi.Braava Jet on siivousrobotiksi erittäin edullinen: sitä saa tätä kirjoittaessa tarjouksesta alle 200 eurolla Myyntipakkauksen mukana tulee kaksi kappaletta kutakin kertäkäyttöistä siivousliinaa, yksi akku sekä yksi laturi.Jos harkitsisin laitteen ostamista, ostaisin ehdottomasti sen kaveriksi pesukoneessa pestäviä, kestäviä pesuliinoja paketillisen sekä toisen akun Näillä hankinnoilla luonto ja lompakko kiittää, kun kertakäyttöisiä pesulappuja ei tarvitse käyttää. Ja lisäksi toisen akun myötä laitteen toimintatehoon tulee merkittävä parannus, kun akun loppuessa tilalle voi sujauttaa täyteen ladatun akun, tuplaamaan toiminta-ajan (ja samalla ladaten taas seuraavaa akkua laturissa).Sitä on vaikea sanoa, onko moppi hintansa arvoinen. Se toki vähentää siivoukseen kuluvaa aikaa, mutta moppaus ei ole kaikissa kotitalouksissa muutenkaan osa viikottaista siivousrutiinia.Mikäli asunnossa ei ole lainkaan/juurikaan mattoja, voi kuitenkin robottimoppi korvata helposti robotti-imurin siivousvälineenä - jälki on tällöin ehkäpä puhtaampaakin kuin robotti-imurilla. Mutta toki, mikäli asunnossa on yhtään enemmän mattoja, tämä ei ole realistinen vaihtoehto, vaan moppi tulee imurin "kaveriksi".Robottimoppi oli erikoinen ja mielenkiintoinen tuttavuus. Aluksi ärsytys siitä, että Braava ei osaakaan toimia tarpeeksi itsenäisesti, laski laitteen arvoa testaajien silmissä paljonkin. Mutta ajan kuluessa robottimoppi tuli osaksi siivousrutiinia ja se ehdottomasti säästi aikaa ja vaivaa, moneenkin otteeseen.Alun harmitus siitä, että robotin älypuhelinsovellus oli niin rajallinen, muuttui myös ajan kanssa hyväksyvämmäksi. Älypuhelinsovellusta ei Braavan kanssa yksinkertaisesti tarvita - yhtään mihinkään. Sovelluksen ainoa oikea toiminnallisuus on iso "Clean"-nappi, joka toimii korkeintaan muutaman metrin päästä laitteesta - jolloin on ihan sama painaa samaa, isoa nappia itse laitteesta.Eli kaiken kaikkiaan käyttö oli niin yksinkertaista, että Braava Jet sopii myös heille, jotka pelkäävät kaikkea vähänkään monimutkaista. Lataa akut, täytä säiliö, napsauta liina paikalleen ja paina nappia. Siinä on koko laitteen vaatima käyttöopastus.Pikkuisen robotin kyky päästä sohvien, sänkyjen, lauteiden, jne alle oli erinomainen puoli - noista paikoista tulee jätettyä moppaus väliin lähes aina ja imurointikin saattaa jäädä, jos siivousta pitää kiireessä tehdä.Ja kyllä, laite on erittäin hellyttävä ja sympaattinen.Kaiken kaikkiaan laite oli puutteineenkin kiva apuri siivoukseen. Mutta hankintahintaa on vaikea perustella, ellei sitä aiota hankkia esimerkiksi toimistoon, jossa ei ole juurikaan mattoja lattialla - tai kotiin, jossa matot eivät ole osa sisustusta.Mikäli moppi osaisi toimia paremmin itsenäisenä apurina, se olisi monelle moppausta arvostavalle hyvä hankinta, mutta tällaisenaan sitä voi suositella vain edellä mainittuihin kohteisiin.Mikäli Braava Jetin hinta laskee - tai sitä bongaa jostain käytettynä - tilanne on jo vähän eri. Satasen monikin maksaa helposti pienestä lisäavusta viikottaiseen siivoukseensa.