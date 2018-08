Firefoxilta jättiyllätys - estää mainonnan seurannan, aivan kaiken

kehittämä-selain on jäänyt pahasti alakynteen viimeisen vuosikymmenen aikana. Hetken aikaa suosion huipulla keikkunut avoimen lähdekoodin selain on menettänyt markkinaosuuttaan vuosi vuodelta, kunoma-selain on vallannut markkinat sekä työpöydällä että mobiilissa.

Koska Firefoxilla ei ole tässä taistelussa oikeastaan enää mitään hävittävää, on Mozilla repäissyt hihastaan valttikortin, johon Google tuskin pystyy koskaan vastaamaan. Mozilla ilmoitti tänään, että lähitulevaisuudessa Firefox tulee estämään kaiken mainostajien toimesta tapahtuvan käyttäjien seurannan.Seuranta tehdään verkossa käytännössä aina ns. kolmannen osapuolen kekseillä / evästeillä, joiden avulla mainosverkot voivat seurata käyttäjän kiinnostuksen kohteita ja sivustoja, joissa käyttäjä on vieraillut. Vastapainoksi mainontaa voidaan näin paremmin kohdentaa haluttuun käyttäjäryhmään - eli vaikkapa eläkeläisille ei tarjota työpaikkailmoituksia joihin haetaan vastavalmistuineita. Eikä miehille kuukautissiteiden mainontaa.Nyt Firefox tekee irtioton tässä suhteessa ja estää tämän toiminnan selaimen tasolla, jolloin erillisiä lisäosia ei estoihin enää tarvita.Mozilla aikoo tuoda uudistukset hiljalleen selaimeensa. Ensin se tutkii, nopeuttaako seurantakoodien poistaminen sivulatauksiin kuluvaa aikaa. Mikäli näin on, estetään kyseiset seurantakoodit Firefoxin versiossa 63. Versiossa 65 Firefox suunnittelee estävänsä kolmannen osapuolen keksit sekä pääsyn kolmansilta osapuolilta selaimen ns. web storage -tallennustilaan. Viimeiseksi Firefox aikoo estää ns. sormenjälkitunnistuksen, jossa selaimen ominaisuuksista ja lisäsosista muodostetaan eräänlainen digitaalinen sormenjälki, jonka avulla selain pyritään yksilöimään ja tunnistamaan. Viimeisessä vaiheessa on tarkoitus myös estää erilaisten kryptovaaluuttoja louhivien ohjelmakoodien suorittaminen selaimessa kokonaan. Kryptovaluuttaa taustalla louhivat ohjelmakoodit ovat olleet viime aikoina yksi tärkeimmistä tulolähteistä sivustoille, jotka eivät pysty kunnolla myymään mainostilaansa - esimerkiksi useat torrent-sivustot käyttävät tätä tekniikkaa.Luonnollisesti muutos tulee tarkoittamaan kohdennetun mainonnan vaikeutumista ja sen pelätäänkin satavan lähinnä Facebookin ja Googlen omien palveluiden laariin, jotka tietävät käyttäjästään joka tapauksessa lähes kaiken.