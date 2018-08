Keskuspankkiirit huolestuivat – Suuryritysten kasvu keskittänyt taloutta ja hyvä valuu harvojen käsiin

Teknoyhtiöt jyräävät. Nasdaq on voittanut perinteisemmän SP500-indeksin kirkkaasti tänä vuonna ja edelliset huiput teknokuplasta ovat jääneet kauaksi taakse. Toimivassa markkinataloudessa arvon kerääntyminen vain harvaan yhtiöön ei voi jatkua näin rajatta. https://t.co/WfBr4sBV0I pic.twitter.com/HN4QiNxmGd -- Risto Murto (@RistoMurto) August 28, 2018





Keskittymisen seurauksena yritykset eivät enää palvele valtiota, vaan valtio alkaa palvella muutamaa yhtiötä. Politiikassa aletaan tehdä suuryritysten etuja palvelevia ratkaisuja ja esimerkiksi koulutusta ohjataan yritysten tarpeiden suuntaan. Selkeä ongelma on siinä, että vaikka yritykset ovat taloudellisilla mittareilla mitattuna valtavan kokoisia, ne eivät enää palkkaa työntekijöitä samassa määrin kuin muutamia vuosikymmeniä sitten.Teknologiasektorin suuryrityksiksi nimettiin Google, Amazon, Apple ja Facebook. Amazonin suosion kasvu on tarkoittanut käytännössä pienten kivijalkaliikkeiden näivettymistä ja loppumista. Suomessa on koettu sama ilmiö, mistä tuoreimpana esimerkkinä elokuvavuokraamo Makuunin konkurssi. Suoratoiston yleistymisen myötä suomalaisten into fyysisten medioiden vuokraamiseen lopahti totaalisesti. Google ja Facebook ovat vuorostaan napanneet suomalaisia mainoseuroja paikallisten medioiden hyppysistä.Talouden keskittymistä kuvastaa hyvin Financial Timesin vertailu, jonka mukaan vuonna 1954 Yhdysvalloissa 60 suurinta yritystä loi 20 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Nyt samaan riittää vain 20 suurinta yritystä. Suurimmat yritykset ovat hyötyneet eniten talouden raja-aitojen kaatumisesta. Taloudellisen hyvän keskittyminen on kuitenkin johtanut protektionisten ajatusten yleistymiseen ja kauppasuhteiden kiristymiseen, mikä osaltaan selittää miksi Donald Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi ja miksi Yhdysvallat yrittää neuvotella kauppasuhteet uudelleen.