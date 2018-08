Googlen Titan-avain tuli myyntiin – Helpottaa arjen tietoturvaa

Kaksivaiheinen tunnistautumisen avulla voidaan varmistua siitä, että palvelun tilille on kirjautumassa tilin todellinen omistaja eikä vain tilin kirjautumistiedot itselleen kaapannut henkilö. Ainoa haittapuoli menetelmässä on se, että se tekee kirjautumisesta hieman vaivalloisempaa kuin käyttäjätunnus–salasana-yhdistelmän syöttäminen.

Hankaluuden ratkaisemiseksi Google kehitti omaan sisäiseen käyttöön Titan-nimisen USB-tai Bluetooth-tikun, joka kertoo kirjauduttavalle palvelulle kuka tietokonetta käyttää. Palvelun ei tarvitse näin ollen lähettää erikseen tekstiviestitse koodia puhelimeen, jolla varmistettaisiin käyttöoikeus. USB-tikku oli aluksi saatavilla vain Googlen omaan käyttöön, mutta menneenä kesänä sitä pääsivät käyttämään Google Cloud -pilvipalvelun asiakkaat.Nyt saatavuutta on edelleen laajennettu: tikku on tullut myyntiin Google Store -verkkokauppaan . Valitettavasti 50 dollaria maksava tikku ei kuulu Suomen Google Storen valikoimiin, joten suomalaisten on hankittava laite kiertotietä (ellei Titan sitten ilmesty kauppaan joskus myöhemmin).FIDO-yhteensopiva laite soveltuu Google-tilille kirjautumiseen, mutta lisäksi se toimii Facebookin, Dropboxin ja Githubin kanssa.