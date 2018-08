Chromen ulkoasu muuttuu parin viikon päästä

Syyskuun 4. päivänä julkaistava Chrome-verkkoselaimen 69. versio tuo mukanaan uudistuneen käyttöliittymän. Ulkoasu muuttuu kokonaisvaltaisesti Chromen kaikissa versioissa, niin mobiilissa kuin työpöydälläkin. Syyskuun 4. päivänä julkaistava-verkkoselaimen 69. versio tuo mukanaan uudistuneen käyttöliittymän. Ulkoasu muuttuu kokonaisvaltaisesti Chromen kaikissa versioissa, niin mobiilissa kuin työpöydälläkin.

Tietokoneella Chromen käyttöliittymäelementit ovat pyöreämpiä ja vaaleampia kuin aiemmin. Esimerkiksi otsikkorivin kulmat on hiottu kokonaan pois ja tilalla on tullut venytetyn ovaalinmuotoinen rivi. Pyöreät linjat ovat osa Googlen uutta Material Design -muotoilua, joka on otettu käyttöön useissa yhtiön verkkopalveluissa ja sovelluksissa.



Suurin muutos nähdään kuitenkin Chromen iOS-versiossa, jonka ulkoasu muutetaan kokonaan. Googlen tarkoituksena on siirtää navigointipainikkeet näytön yläreunasta alas, jotta selaimen käyttö olisi luontevampaa yhdellä kädellä. Chrome 69 tulee tukemaan myös Windows 10:n ilmoituskeskusta ja on yhteensopiva kosketuslevyeleille.



Lisäksi Flash Playerin käyttö muuttuu niin, että käyttäjän tulee myöntää laajennokselle suorituslupa jokaisen käynnistyskerran jälkeen. Lupa siis unohtuu selaimen sulkemisen yhteydessä.