Kilpajuoksu avaruuteen on alkanut – Facebook kehittää myös nettisatelliitteja

Facebook näyttäisi kulkevan Alphabetin jalanjälkien perässä, sillä sekin aikoo keskittyä nyt nettisatelliitteihin . Molemmilla yhtiöillä on suuri tarve parantaa verkkoyhteyksien saatavuutta ympäri maailmaa, sillä se alkaa olla ainoa tapa, minkä avulla ne voivat vielä kasvattaa verkkopalveluidensa käyttäjämääriä. Kehitysmaissa elää paljon ihmisiä, joilla ei ole pääsyä Internetiin eivätkä he näin ollen hae tietoa Googlesta tai julkaise kuulumisia Facebookissa.SpaceX on ollut myös valveutuneena Internet-satelliittien suhteen, sillä yhtiö aikoo rakentaa Maan ympärille yli 4000 pienestä nettisatelliitista koostuvan konstellaation . Satelliittien avulla verkkoyhteys pystyttäisiin tarjoamaan kaikkialle Maahan. Huhujen mukaan Applellakin olisi käynnissä jonkinlainen satelliittihanke