Skype uudistui – Saa tuen puheluiden nauhoitukselle

Puheluiden nauhoittamiseen on ollut olemassa erilaisia kolmansien osapuolien kehittämiä ratkaisuja, mutta nyt nauhoituksesta on tulossa natiivi osa Skypeä. Puheluiden nauhoitus toimii pilvessä ja jokainen puheluun osallistuva saa ilmoituksen kun nauhoittaminen alkaa. Nauhoitteeseen tallentuu jokaisen osallistujan web-kameran kuva sekä jaettu näyttö, mikäli sellaista puhelun aikana esittelee.Nauhoitus on osa nyt julkaistua Skype 8.0 -päivitystä, johon käyttäjien on siirryttävä syyskuuhun mennessä. Skypen ulkoasua on uudistettu mobiilimpaan suuntaan ja chat-osiota modernisoidaan, esimerkiksi lukukuittaukset ovat tulossa. Nauhoitus ei ole saatavilla vielä, vaan se aktivoituu vasta myöhemmin.Uuden Skypen voi ladata omalle koneelle täältä