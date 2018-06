Tässä kaikki Netflixin ensi kuun uudet Originals-sarjat ja -elokuvat

Netflixin kesä on alkanut melkoisen mukavaa tahtia uusien sarjojen ja elokuvien muodossa, ja vaikka kesä kuumenee ja kuluttajat käyttävät enemmän aikaansa ulkona, niin paljon uutta materiaalia on tulossa myös heinäkuussa. Tarjolle tulee jälleen melkoinen annos uusia sarjoja ja elokuvia sekä muutamia uusia dokumentteja ja standup-spesiaaleja. Netflixin kesä on alkanut melkoisen mukavaa tahtia uusien sarjojen ja elokuvien muodossa, ja vaikka kesä kuumenee ja kuluttajat käyttävät enemmän aikaansa ulkona, niin paljon uutta materiaalia on tulossa myös heinäkuussa. Tarjolle tulee jälleen melkoinen annos uusia sarjoja ja elokuvia sekä muutamia uusia dokumentteja ja standup-spesiaaleja.

Elokuvissa on tarjolla ison budjetin katastrofielokuva How it Ends, jota tähdittää mm. Forest Whitaker, komedia The Legacy of a Whitetail Deer Hunter, espanjalaisdraama The Skin of The Wolf, perhe-elokuvat White Fang ja Duck Duck Goose, David Spaden ja Nat Faxonin tähdittämä komedia Father of the Year, rikostrilleri The Warning sekä kauhuelokuva Extinction.



Dokumenttielokuvissa tarjonta ei ole valtaisasti kasvanut, mutta sairaalavälineiden ihmeelliseen maailman tutustuu The Bleeding Edge. Standupissa on kaksi uutuutta suosituilta koomikoilta: Jim Jefferiesin This Is Me Now sekä Iliza Shlesingerin Elder Millennial.



Jos dokumenttien ja standup-spesiaalien suhteen on hiljaisempaa, niin sarjoissa on tarjolla sitäkin enemmän uutta, ja onpa niissä tarjolla jopa lisää standupia tarjolla lisää (The Comedy Lineup). Muita uusia sarjoja ovat japanilaiskomedia Jimmy: The True Story of a True Idiot, animaatiot Cupcake & Dino - General Services ja The Epic Tales of Captain Underpants, dokumenttisarja Dark Tourist, erikoisia koteja esittelevä Amazing Interiors, herkkusuiden ruokaohjelma Sugar Rush, brassisarja Samantha! sekä intialainen rikossarja Sacred Games.



Luonnollisesti palaavaa Originals-tuotantoa ja muuta uutta ohjelmistoa löytyy melkolailla. Näistä mainittakoon uudet kaudet Orange is the New Blackistä, The Worst Witchistä, Somebody Feed Philistä ja Drug Lordsista.