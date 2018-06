Apple haastaa Netflixin all-in-one-tilauksella -- Sisältää musiikkia, ohjelmia ja uutisia

Apple suunnittelee yhden yhtenäisen mediatilauspalvelun perustamista, suunnittelee yhden yhtenäisen mediatilauspalvelun perustamista, kertoo The Information . Ajatuksena on, että lähes kaikkiin Applen tarjoamiin mediasisältöihin pääsisi käsiksi yhden tilauksen avulla.

The Informationin mukaan Applen suunnittelema tilauspalvelu kattaisi ainakin musiikin, televisio-ohjelmat sekä maksulliset uutispalvelut. Apple on parhaillaan ajamassa ylös omia televisiotuotantoja, joten all-in-one-tyyppinen palvelu voisi olla kiinnostava vaihtoehto Netflixiä tai HBO:ta vastaan. Apple käyttää tällä hetkellä miljardi dollaria vuodessa omiin ohjelmatuotantoihin. ´



Apple Musicilla on jo 50 miljoonaa käyttäjää. He saattaisivat olla kiinnostuneita päivittämään tilauksensa uuteen, joka sisältäisi myös videomuotoista sisältöä.



Tällä haavaa App Storen sovellukset ja iCloud-pilvitallennustila ovat suunnitellun tilausluokan ulkopuolella.