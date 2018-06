Elon Muskin Boring Company julkaisi videon, jossa tunnelia testataan Teslalla

Hassun hauskasti nimetty Elon Muskin poraamisyhtiö on nyt parin vuoden ajan kehittänyt ja rakentanut tunneleita erityisesti Los Angelesin kaupungin alle. Ensimmäisessä testitunnelissa on nyt kuljetettu myös Tesla-autoa.

Ensimmäinen video tunnelista nähtiin muutama kuukausi sitten , mutta nyt Boring Companyn ensimmäinen tunneli on valmistunut siihen vaiheeseen, että siinä testattiin jo ajoneuvon kuljetusta.Boring Company on julkaissut YouTubessa lyhyen videopätkän, jossa testataan ajoneuvon kuljettamista raiteilla. Ajoneuvona käytetään tietysti Teslaa, ja tarkemmin Model X -mallia.Yhtiön on määrä saada yli 20 kilometrin mittainen rata LAX-lentokentälle valmiiksi.