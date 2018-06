Microsoftin paljastukset – Uusi Xbox ja suoratoistopalvelu kehitteillä

Microsoftin pelisuoratoistopalvelu ei rajoitu pelkästään Xboxille tai Xbox-peleihin, vaan siitä aiotaan tehdä yhteensopiva kaikkien pelaamiseen soveltuvien laitteiden kanssa. Käytännössä siis palvelu julkaistaan Xboxin lisäksi myös PC:lle ja älypuhelimille. Spencerin mukaan yhtiön "pilvi-insinöörit" tekevät juuri nyt töitä laajan laitteistotuen eteen.



Spencer ei suostunut vielä kertomaan koska suoratoistopalvelu olisi julkaisuvalmis, mutta aiemmin hän on todennut sen olevan näköpiirissä kolmen vuoden sisällä. Tästä lausunnosta on vierähtänyt jo puoli vuotta aikaa.



Xbox-pomo paljasti myös Microsoftin kehittävän uutta Xbox-konsolia. Kehitys- ja tutkimustyöhön on otettu mukaan tekoälyosaajia. Uuden tekoälypohjaisen arkkitehtuurin ansiosta pelimaailmat ja -hahmot ovat nykyistä paljon realistisempia.