Gears 5:n trailerit julki -- Julkaistaan vuonna 2019

Huippusuositun Gears of War -pelisarjan fanien odotus on loppumassa, sillä he saavat uutta pelattavaa ensi vuonna. Microsoft nimittäin esitteli tulevaa Gears 5 -peliä E3-messujen esityksessään.

Gears 5 on kanadalaisen The Coalition -studion käsialaa, kuten sarjan pelit ovat jo muutaman vuoden ajan olleetkin. Microsoft ei paljastanut kovinkaan paljoa tulevasta pelistä, mutta luvassa on ainakin split-screen- ja online co-op -moninpelimahdollisuus.



Teknisesti uutukaisen luvataan olevan sarjan suurin ja kaunein teos. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Gears 5 tukee 4K Ultra HD -resoluutiota, HDR:ää ja 60 FPS:n kuvataajuutta. Gears 5 julkaistaan PC:lle ja Xboxille vuonna 2019.