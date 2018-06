Tekoäly siirtyy massatuotantoon – Nvidia esitteli Isaacin

Grafiikkapiirisuunnittelija Nvidia Isaac-robottialustan, jonka avulla yritykset voivat kehittää tekoälyä hyödyntäviä uuden sukupolven tuotanto-, logistiikka-, rakennus ja maatalousrobotteja. Ajatuksena on, että laskenta-alustan avulla voidaan kehittää robotteja, jotka kykenevät toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Grafiikkapiirisuunnittelija on paljastanut uuden-robottialustan, jonka avulla yritykset voivat kehittää tekoälyä hyödyntäviä uuden sukupolven tuotanto-, logistiikka-, rakennus ja maatalousrobotteja. Ajatuksena on, että laskenta-alustan avulla voidaan kehittää robotteja, jotka kykenevät toimimaan mahdollisimman itsenäisesti.

Nvidia Isaac perustuu raudan osalta yhtiön aiemmin esittelemään Jetson Xavier -laskentapiiriin, joka kykenee yhdeksän miljardin transistorin voimin laskemaan sekunnissa jopa 30 biljoonaa operaatiota. Piirin taustalla on Volta Tensor Core -grafiikkaprosessori, kahdeksanytiminen ARM64-suoritin, kaksi Nvidian itse kehittämiä syväoppimiskiihdytintä, kuvasignaaliprosessori, näköprosessori ja videoprosessori.



Itse Isaac on Jetson Xavierin ympärille rakennettu ohjelmistoratkaisupaketti, jonka avulla yritykset voivat alkaa hyödyntää tekoälymalleja ja simuloida niitä omissa tuotekehityshankkeissa. Kehityspaketilla on hinta 1300 dollaria kappaleelta ja sen jakelu yrityksille alkaa elokuussa.