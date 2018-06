Kokeilussa 400 euron langattomat Blue Satellite -kuulokkeet

Ulkoisesti Satellite-kuulokkeet ovat tunnistettavasti Bluen. Allekirjoittaneen silmiin melko tyylikkäät ja hauskan muotoiset kuulokkeet istuvat päähän varsin hyvin, vaikka ovatkin painavahkot verrattuna moniin muihin kuulokkeisiin. Sangan yläosassa on mukava kankainen pehmuste. Itse kuppien pehmuste on perinteistä tekonahkaista materiaalia. Paksut kuppipehmusteet suodattavat ympäristön ääniä hyvin jo passiivisestikin.Kuulokkeiden toimintoja ohjataan kuppien ulkosyrjiltä löytyvillä painikkeilla. Ne on asetettu ympyrään valmistajan logon ympärille. Molemmilla puolilla on kolme painiketta. Toiselta puolelta voi hallita äänenvoimakkuutta sekä pysäyttää ja käynnistää kuunneltavan raidan. Toisella puolella taas on painikkeet bluetoothin, vastamelun ja sisäisen vahvistimen hallintaan. Nappien sijoittelu on harmittavan huonoa ja kuulokkeet päässä on varsin hankala tietää, mistä pitäisi painaa. Painikkeiden välillä on pieni madallus, josta voi koettaa tunnustella, missä kohtaa kontrolli vaihtuu toiseksi, mutta kovin hyvää käyttövarmuutta niiden kanssa ei missään vaiheessa syntynyt. Selvemmin erotettavat nappulat olisivat paremmat. Jotkut valmistajat ovat myös lähteneet hipaisukontrolleihin, joskin ne jakavat rankasti mielipiteitä puolesta ja vastaan.Kuulokkeiden "pohjassa" on micro-USB-liitin lataamista varten ja sen vieressä ärsyttävän pieni ja jäykkä virtapainike. Toisessa kupissa on vastaavassa paikassa audiokaapelin paikka.Ääntä varten kuulokkeissa on 44 mm elementit ja äänialaksi luvataan 16–22000 Hz. Langattomana tekniikkana kuulokkeet käyttävät Bluetoothin versiota 4.1, jonka kantamaksi luvataan kymmenisen metriä. Mukaan pakettiin on annettu myös 3-metrinen audiokaapeli, joten akun loppuessa tai langattoman kuuntelun tuen puuttuessa kuuntelua voi jatkaa myös langallisesti. Eli kuulokkeet tosiaan toimivat myös virran loputtua johdolla, mutta tällöin ei saa käyttöönsä sisäistä vahvistinta tai vastameluominaisuuksia.Äänenlaatu on Bluelle tyypillisesti myös Satellite-kuulokkeissa loistoluokkaa. Kuunteli sitten Bluetoothilla tai kaapelilla, niin siihen tuskin tarvitsee kenenkään pettyä. Ääni on rikas ja basso runsas, mutta ei ylilyövä.Kuulokkeissa on sisäinen vahvistin, jonka kytkeminen päälle tekee äänestä rikkaaman ja tietyllä tapaa "paksumman" kuuloisen.Vastameluominaisuus oli ehkäpä kuulokkeiden suurin pettymys. Tuntui nimittäin, että monessa tilanteessa ei pystynyt huomaamaan, oliko vastameluominaisuus päällä vai pois. Olkoonkin, että kuulokkeiden eristys on jo passiivisesti niin hyvä, että harvoinpa aktiivista vastamelua kaipasikaan. Tämä kuitenkin varoituksena kuulokkeita harkitseville: mikäli vastameluominaisuus on sinulle suuri ostopäätökseen vaikuttava tekijä, niin testaa sitä liikkeessä ennen ostoa jos mahdollista.Kuulokkeiden akkukesto on keskitasoa. Pelkän bluetoothin kanssa musiikkia voi kuunnella langattomasti noin vuorokauden verran ja kaikki herkut päällä noin kahdeksan tuntia. Toivoisin, että akun varaustaso olisi helpommin todettavissa: nyt virta loppui pari kertaa kesken kuuntelun, kun en vain ollut tajunnu mehun olevan vähissä. Monet kuulokkeet antavat jonkinlaisia äänimerkkejä akun varauksen pudotessa, mutta Satellitet vain välkyttävät valoa kun virtaa on alle 10 %.Parin viikon testailun jälkeen kuulokkeet jättivät minut vähän ristiriitaisiin tunnelmiin. Toisaalta olin hyvin vaikuttunut äänenlaadusta ja minusta Satellitet ovat erittäin hyvännäköiset joskin muoviset osat (erityisesti painikkeet) hieman laskevat laatuvaikutelmaa. Myös sisäinen vahvistin on hyvä lisä, joka monipuolistaa kuuntelukokemusta. Akkukestoa pidän kohtuullisena, vaikka varauksen taso kaipaisi parempaa indikaattoria. Toisaalta vastameluominaisuus oli suuri kysymysmerkki, ja myös kuulokkeiden paino varsin lähellä mukavuuden ylärajaa. Pidemmässä kuuntelussa kuulokkeet tuntuivat myös omaan päähän vähän tiukoilta. 400 euron kuulokkeilta odottaisi aikalailla täydellisyyttä, joten varauksetonta ostosuositusta en satelliittikuulokkeille kyllä pysty antamaan. Ehkäpä Blue vielä tulevaisuudessa onnistuu paremmin myös langattomien kuulokkeiden saralla, kuten se on onnistunut langallisissa versioissa.