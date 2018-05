Elon Musk julkaisi videon Boring Companyn ensimmäisestä tunnelista

Elon Muskin viimeisimpänä perustettu yhtiö, tuo hulvattomasti nimetty Boring Company, on rakentanut Los Angelesin alle tunneleita. Tarkoituksena on parantaa julkista liikennettä tarjoamalla maanalaisia "podeja", jotka vievät jalankulkijat, pyöräilijät ja autoilijat asemalta toiselle.

Jo viime lokakuun lopulla Elon Musk esittelikin ensimmäistä kuvaa , jossa nähtiin Boring Companyn kädenjälkeä maan alla. Nyt poraaminen on edistynyt siihen asteeseen, että Musk on voinut julkaista ensimmäisestä pätkästä jo videon.Vuoden lopulla tunnelin on määrä ulottua jo parinkymmenen kilometrin päähän kaupungin superkiireiselle LAX-lentokentälle. Tämän pätkän perusteella tosin pituutta ei ole vielä montaa kilometriä.Muskin Instagramissa julkaistun videon kuvauksen perusteella ensimmäinen tunneli vaatii vain hyväksynnän viranomaiselta ja se tarjoaa parin kuukauden päästä ensimmäiset kyydit, ensisijaisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille.Alkuun, testikauden aikana, kulkeminen on ilmaista, mutta myöhemmin hinnaksi kerrotaan alle bussilippu. Bussilipun hinta on Los Angelesissa 1,75 dollaria, joskin luonnollisesti kertalippua halvemmaksi tulevat muut ratkaisut.