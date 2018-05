Kenties isoin muutos tietotekniikan historiassa ikinä - Notepad korjattiin, 33 vuoden jälkeen

Noh, ehkä otsikko on vähän liioittelua, mutta muutos on silti merkittävä. Microsoftin oma kehittäjätapahtuma Build 2018 oli käynnissä eilen ja kaiken muun julkistusrumban ohella julkistettiin ehkäpä pienin, mutta monella tavalla merkittävin uudistus: korjattu Notepad eli Windowsin Muistio. Noh, ehkä otsikko on vähän liioittelua, mutta muutos on silti merkittävä.in oma kehittäjätapahtumaoli käynnissä eilen ja kaiken muun julkistusrumban ohella julkistettiin ehkäpä pienin, mutta monella tavalla merkittävin uudistus: korjattueli Windowsin

Notepad on kaikessa karuudessaan ja yksinkertaisuudessaan ollut Windowsin mukana aivan ensimmäisestä Windowsin v1.0 -versiosta lähtien, eli jo vuodesta 1985.



Tekstieditori on kuitenkin kärsinyt kaikki nämä vuodet yhdestä raivostuttavasta piirteestä: Se ei ole tunnistanut lainkaan muiden käyttöjärjestelmien rivinvaihtokoodeja, vaan on talletettaessa pakottanut rivivaihdot Windowsin omaan formaattiin, joka periytyy jo muinaisilta DOS-ajoilta.



Ongelma saattaa kuulostaa mitättömältä, mutta tuhannet ohjelmoijat ja ylläpitäjät joutuvat aika ajoin käyttämään Windowsin perustyökalua jonkin pienen jutun korjaamiseen. Ja pelkän rivivaihto-ongelman takia erillisen ohjelman lataaminen on tuntunut kärpäsen ampumiselta tykillä.



Nyt, 33 vuotta myöhemmin, Microsoft on vihdoin korjannut ongelman ja Notepad kunnioittaa jatkossa avatun tekstitiedoston rivivaihtoasetuksia eikä muuta niitä toiseen muotoon talletettaessa.



Windowsin oma rivivaihtokoodi muodostuu kahdesta peräkkäisestä merkistä: Carriage Return (CR,

, 0x0d) -koodista ja Line Feed (LF,

, 0x0a) -koodista.



Vastaavasti Linux- ja Unix-pohjaiset järjestelmät käyttävät rivivaihtokoodina pelkkää LF-merkkiä. Vanhat (ennen Mac OS X:ää julkaistut versiot) Macista käyttävät rivivaihtokoodina pelkkää CR-symbolia.



Alla video Build 2018 -tapahtumasta, jossa "korjattu" Notepad julkaistiin.







Uusi versio Notepadista eli Muistiosta tulee jakeluun tulevissa Windows 10:n päivityksissä.