Maapallon ilmiöitä voi pian seurata livenä – Bill Gates mukaan satelliittihankkeeseen

Bill Gates, Softbank ja Airbus ovat perustaneet uuden EarthNow-nimisen satelliittiyhtiön, jonka päämääränä on rakentaa Maata kiertävälle radalle satelliittimuodostelma, joka kykenee välittämään reaaliaikaista videokuvaa Maasta.

EarthNow'n käyttämät satelliitit perustuvat Airbusin kehittämiin satelliitteihin, joiden alkuperäisiä versioita hyödynnetään parhaillaan rakennettavan OneWeb-konstellaatiossa. OneWebin perustaja ja toimitusjohtaja Greg Wyler on myös mukana EarthNow-hankkeessa.



Hankkeen tavoitteena on nykyaikaistaa Maan tilan seuranta. Satelliittien avulla tapahtumia Maan pinnalla voidaan seurata reaaliaikaisesti ja suodattomana. Satelliittien välittämän videokuvan avulla voidaan seurata esimerkiksi luonnonilmiöitä, kuten metsäpalojen ja hirmumyrskyjen etenemistä, valaiden muuttomatkaa tai saada ajantasaista tilannetietoa konfliktialueelta.



EarthNow ei paljastanut vielä koska satelliittimuodostelma on valmis tai milloin se on saavuttanut täyden kattavuuden.