Yle Areena lopettaa Flashin käytön kokonaan

Vuodesta 2009käyttäjät ovat saaneet (tai joutuneet) kiroamaan verkkopalvelun Flash-pohjaista toisto-ohjelmaa. Uusi aika on kuitenkin aivan nurkan takana, sillä Areenassa ollaan pian siirtymässä täysin flashittomaan aikakauteen

Areenassa ei enää julkaista lainkaan Flash-pohjaista sisältöä, vaan kaikki uudet tallenteet esitetään HTML5-toistimella. Vanhoihin sisältöihin ei ole kuitenkaan tehty mitään muutoksia, joten vanhojen tallenteiden katselu tapahtuu edelleen Flowplayerin kautta. Tallenteet häviävät kuitenkin aikanaan Areenasta, joten flashin käyttö vähenee Yle Areenassa asteittain.Julkaisualustaa vaihdettiin uusille tallenteille viime viikolla. Muutos on tapahtunut jouhevasti, eikä isompia ongelmia ole ollut.Flashistä pois siirtyminen on ollut mahdollista, koska HTML5:een on tullut saataville tehokkaita kopiointiestotekniikoita. Ilman sitä oikeudenomistajat eivät olisi suostuneet lisensoimaan sisältöjään mediayhtiöille jaettavaksi verkon yli.