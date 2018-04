Internet katkesi kahdeksi päiväksi – Afrikassa ei pääse aina nettiin

Kaikkialla ja jatkuvasti toimivasta Internet-yhteydestä on tullut länsimaissa niin itsestään selvää, että on vaikea kuvitella että yhteydet voisivat mennä poikki koko maasta edes päiväksi – tämä siitäkin huolimatta, että Suomessa verkkoyhteyksiä katkoi pari vuotta sitten kaivinkone

Länsi-Afrikassa verkkoyhtedet eivät ole aivan yhtä kattavia kuin länsimaissa, minkä takia maiden verkkoyhteydet ovat alttiimpia häiriöille kuin monessa muussa paikkaa. Tästä saatiin muistutus maaliskuun lopulla, kun Afrikan rannikkoa pitkin kulkeva merenalainen ACE-datakaapeli (African Coast to Europe) vahingoittui Dakarin (Senegal) ja Nouakchottin (Mauritania) välillä.Datakaapelia käyttää yhteensä 22 valtiota, joten sen katkeaminen aiheutti suuria ongelmia monille Afrikan maille. ACE-kaapeli nousee maihin 22 maan rannikolla ja näistä maista 10 koki vakavia katkoksia Internet-yhteydessä. Pahiten datakaapelin vahingoittumisesta kärsi Mauritania, jonka Internet-yhteys oli säpissä kahden vuorokauden ajan. Muut maat kykenivät reitittämään yhteydet vaihtoehtoisia reittejä pitkin (satelliitit).Sierra Leonissa yhteys katkesi huhtikuun 1. päivä. Verkkoinfrastruktuuripalveluita tarjoavan Dynin arvion mukaan tämä katkos liittyy todennäköisemmin maassa järjestettyihin vaaleihin.Suuret IT-jätit aloittivat muutamia vuosia sitten investoinnit hankkeisiin, joiden tavoitteena on rakentaa verkkoinfrastuktuuriratkaisuja, joiden avulla Internet-yhteys voidaan tuoda kattavasti saataville kehitysmaihin. Länsi-Afrikan katkokset osoittavat, että näille ratkaisuille on todella tarvetta.