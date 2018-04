Suomessa tapahtui iso tietovuoto – Koon perusteella yksi vakavimmista

Helsingin Uusyrityskeskuksen ylläpitämä Liiketoimintasuunnitelma.com-verkkopalvelu on joutunut tietomurron kohteeksi, kertoo Viestintäviraston alainen Kyberturvallisuuskeskus. Kaikille avoimessa palvelussa on noin 130 000 käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vuotaneet ulkopuolisten käsiin.

Verkkopalvelu on otettu väliaikaisesti pois käytöstä "huolto- ja korjaustöiden" takia. Tietomurron havaitsi tämän viikon tiistaina Viestintävirasto, jonka tekemän ilmoituksen pohjalta Helsingin Uusyrityskeskus teki rikosilmoituksen. Helsingin poliisi tutkii tapausta törkeänä tietomurtona. Vuodettujen tietojen määrän perusteella tapaus on Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan yksi vakavimmista tietovuodoista Suomessa.Tietomurron kohteena ollut palvelu on tarkoitettu liiketoimintasuunnitelman luomiseen, ja vuotaneiden tietojen joukossa saattaa olla myös liiketoimintasuunnitelmien yksityiskohtia.Mikäli olet rekisteröitynyt Liiketoimintasuunnitelma.comiin ja käytät siellä samaa salasanaa kuin muissakin verkkopalveluissa, tulee sinun muuttaa käyttämääsi salasanaa välittömästi. Ohjeet hyvän salasanan tekemiseen löytyy täältä