Oculus Go -virtuaalilasit tulevat myyntiin aivan pian

Virtuaalilaseja kehittävä Oculus aikoo julkaista standalone-tyyppiset Go-virtuaalilasinsa tänä keväänä, kirjoittaa Variety. Oculus Go -lasien myynnin aloittamisesta kerrotaan tarkempia tietoja ilmeisesti F8-kehittäjätapahtumassa toukokuussa. Virtuaalilaseja kehittäväaikoo julkaista standalone-tyyppiset-virtuaalilasinsa tänä keväänä, kirjoittaa Variety. Oculus Go -lasien myynnin aloittamisesta kerrotaan tarkempia tietoja ilmeisesti F8-kehittäjätapahtumassa toukokuussa.

Oculus Go -virtuaalilasit ovat täysin itsenäiset eli niihin on integroitu kaikki lasien käyttöön tarvittava rauta. Suorituskyvyltään lasit vastaavat kuitenkin älypuhelimiin perustuvia VR-laseja (esim. Gear VR), sillä Go-laseissa on Qualcommin Snapdragon 821 -järjestelmäpiiri. Myyntiin tuleva 32 gigatavun versio maksaa 199 dollaria ja 64 gigatavun malli maksaa hieman enemmän.



Suorituskykynsä puolesta Oculus Go soveltuu etupäässä kasuaaliin VR-pelaamiseen, jossa ei yksityiskohtaisilla grafiikoilla mässäillä. Luonnollinen laseilla voi myös katsella videosisältöjä, jollaisia alkaa jo löytyä erinäisistä videopalveluista.