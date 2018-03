Testissä Roccatin uudet Khan AIMO -pelikuulokkeet

Khan AIMO:ssa on virtuaalinen 7.1 surround. Käytännössä tämä tarkoittaa, että äänielementtejä on molemmille korville vain yksi (50 mm elementit) ja surround-vaikutelma saadaan aikaan ohjelmallisesti. Itselleni efekti ei ollut kovin vaikuttava. Etenkin puhetta kuunnellessa se tuntui vain lisäävän metallista kaikua. Pelejä pelatessa efektin huomasi lähinnä juuri kun sitä kytki päälle ja pois, mutta hetken kuluttua vaihtamisesta oli vaikea sanoa, mikä tila oli päällä. Ehkä joku toinen saa siitä enemmän irti.Ulkoisesti Khan AIMO on tunnistettavan roccatmainen ja laadukkaan tuntuinen. Kuulokkeet ovat kevyet ja jämäkät ja koon säätö pitää hyvin asetuksensa. Molemmilla puolilla loistavat RGB-valoraidat ovat hauska lisä muuten suhteellisen huomaamattomiin kuulokkeisiin. Oikealla korvalla on myös äänenvoimakkuutta säätävä rulla. Sijoittelu on tavallaan ihan hyvä, mutta välillä osuin rullaan tahattomasti ottaessani kuulokkeita pois päästä, mikä oli hieman harmillista. Johtoa kuulokkeisiin on laitettu mukavat 2,5 metriä, punottua sorttia tietysti.Mikrofoni on kiinteä, eli sitä ei saa irti, mutta sen voi nostaa pystyyn jolloin äänen kulku katkeaa (mute). Tämä tuntui melko luontevalta tavalta hallita mikrofonia ja oli mukava että sen sai tarvittaessa kokonaan pois tieltä, eikä pöydälle jäänyt kuitenkaan irtonaista mikrofonia pyörimään.Mikrofonin äänenlaatu on loistava pelikuulokemikrofonien kategoriassa. Ääni on huomattavasti elävämpi ja selkeämpi kuin halvoissa mikeissä, joten sen puolesta Khan AIMO:a voi suositella varauksetta.Vaikka kuulokkeet istuivat päähän mielestäni kohtuullisen hyvin, niin pitkäaikaisessa käytössä huomasin niiden painavan korvia jonkin verran. Kupit ovat melko pienet moniin muihin over-ear-malleihin verrattuna, joten isompikorvaisille saattaa niiden kanssa tulla ongelmia.Khan AIMO -kuulokkeet ovat tasavahva suoritus Roccatilta. Äänenlaadussa ei ole valittamista ja mikrofoni on erinomainen. Myös ulkoinen rakenne vakuuttaa. Pientä miinusta fyysisten kontrollien sijainnista, aavistuksen pienistä kupeista ja ehkä vähän mainoskikaksi jäävästä virtuaalisesta surroundista.