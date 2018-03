Slack, tuo nettifirmojen perustyökalu, raivostutti avoimen koodin yhteisöt

on ollut jo vuosien ajan tuhansien yritysten perustyökalu tiimien viestinnässä. Slack on tavallaan "IRC 2.0", sinänsä hyvin yksinkertainen ja helposti omaksuttava keskustelupalvelu, jossa ryhmät voivat jutella keskenään suljetuilla ja avoimilla kanavilla.

Slack on ollut erityisen suosittu kehittäjien keskuudessaan siksi, että sen päälle on voinut rakentaa mitä mielikuvituksellisempia botteja ja virityksiä, laajentaen näin keskustelukanavan toiminnallisuutta lähes loputtomasti.Nyt yritys on kuitenkin suututtanut avoimen lähdekoodin fanit pahanpäiväisesti: yhtiö ilmoitti lopettavansa palvelunsa IRC- ja XMPP-protokollien tuen. Näin ollen Slackia ei voi enää jatkossa käyttää kolmansien osapuolten verkon standardeja käyttävillä ohjelmilla.Perusteluksi päätökselleen Slack kertoo sen, että Slackin oma toiminnallisuus on laajentunut vuosien aikana tukemaan sellaisia ratkaisuja, joita IRC ja XMPP eivät tue. Tällaisia ominaisuuksia ovat Slackin mukaan mm. viestiketjut, emojit sekä jaetut keskustelukanavat.Protokollien tuet sulkeutuvat nopealla aikataululla - tuki uusien yhteisöjen suhteen loppui jo maaliskuun alkupuolella. Nykyisiltä yhteisöiltä, jossa tuki ei ole tällä hetkellä käytössä, protokollat katoavat tarjolta huhtikuun 3. päivä ja lopuiltakin yhteisöiltä toukokuun 15. päivä.Avoimen lähdekoodin yhteisöt, kutenottivat ilmoituksen varsin tyrmistyneenä vastaan - emojit saivat osansa vihasta, toisaalta myös "jälleen uusi suljettu alusta" oli varsin yleinen puuskahdus.