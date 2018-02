Elon Muskin Marsiin matkaava Tesla syöksyykin todennäköisemmin takaisin Maahan

Falcon Heavy tiputti matkallaan avaruuteen Elon Muskin entisen Tesla Roadster -auton, joka jatkoi matkaa kohti Marsia. Avaruusnukella ja muilla oheistarvikkeilla varustettu auto ei kuitenkaan törmää Marsiin, tutkijoiden mukaan onneksi, sillä sen ei haluta häiritsevän ekosysteemiä.Sen sijaan uusi tutkimus, nimeltään "The random walk of cars and their collision probabilities with planets", arvioi, että todennäköisin määränpää Tesla-autolle on Maa. Toronton yliopiston tutkijat ovat määrittäneet todennäköisyydet Tesla Roadsterin päämäärästä, ja laskelmien mukaan maapalloon takaisin syöksyminen on todennäköisin vaihtoehdoista, kertoo Business Insider Lähetystä auton saapumisesta ei kuitenkaan kannata jäädä vielä odottamaan, sillä siihen saattaa kulua tovi jos toinenkin.Todennäköisyys Maahan osumisesta on noin kuusi prosenttia ja Venukseen 2,5 prosenttia seuraavan miljoonan vuoden aikana. Satojen simulaatioiden lopputuloksena ei ole kertaakaan ollut Marsiin iskeytyminen, mutta mahdollista on, että Tesla palaa lopulta aurinkoa lähestyen.Teslan elinkaareksi tutkijat arvioivat muutamia kymmeniä miljoonia vuosia ja kilometrejäkin tulee todennäköisesti hieman keskimääräistä maassa sijaitsevaa autoa enemmän.