Google aikoo mullistaa sähköpostin, täydellisesti

suunnittelee ehkä isointa muutosta, mitä sähköpostiin on sen historian aikana tehty. Yhtiö on tuomassaominaisuuden, joka tekee sähköposteista dynaamisia ja "älykkäitä".

Google testaa parhaillaan-konseptiaan valikoitujen kumppaneiden kanssa. Käytännössä AMP for Email -konsepti tarkoittaa sitä, että monet asiat, joita sähköpostiviestit pyytävät lukijaansa tekemään, voidaan tehdä suoraan sähköpostiviestin sisällä, siirtymättä erilliselle verkkosivulle.Esimerkiksi vaikkapa lippukaupan tarjouksen voi ostaa suoraan sähköpostiviestin sisältä, keskustelualueen muistutusviestiin voisi vastata suoraan sähköpostiviestistä itsestään, jne.Googlen AMP for Email on avointa lähdekoodia, kuten yhtiön aiemmin ryminällä käyttöön vyöryttämä Accelerated Mobile Pages-projektikin . Molemmissa projekteissa Googlen ideana on nimenomaan mobiilikäyttäjien palveleminen - asioiden tekeminen mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienellä datan kulutuksella.Aiheesta lisää Googlen blogissa