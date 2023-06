Logitechin Logi Options+ -ohjelmiston uudet pikatoiminnot tuovat helpotusta ja nopeutusta työskentelyyn

Logitech julkisti uuden MX Keys S -näppäimistön ja MX Anywhere 3S -hiiren sekä MX Keys S Combo -yhdistelmäpaketin. Näiden lisäksi laitteiden kanssa toimiva Logi Options+ -ohjelmisto on saanut uuden Smart Actions -pikatoiminnon, joka auttaa tehostamaan tylsiä, toistuvia ja tavanomaisia toimintoja.

MX Keys S -näppäimistö muistuttaa alkuperäistä MX Keys -näppäimistöä. Se on matalaprofiilinen näppäimistö, jonka muotoillut näppäinhatut tekevät näppäilystä mukavampaa.

Älykäs taustavalaistus säätää kirkkautta ympäröivän tilan mukaan. Lisäksi näppäimistö havaitsee lähestyvät kädet ja osaa käynnistää valaistuksen automaattisesti. Näppäimistössä on myös räätälöitävät toimintopainikkeet tärkeimmille pikatoiminnoille.

Näppäimistön voi liittää langattomasti yhtä aikaa jopa kolmeen eri laitteeseen Bluetooth Low Energy -tekniikalla tai mukana tulevalla Logitech Bolt -vastaanottimella. Näppäimistö on saatavilla grafiitinmustana ja vaaleanharmaana.

Näppäimistöstä löytyy myös pienempi MX Keys Mini -versio.

Myös MX Anywhere 3S -hiiri muistuttaa pitkälti edeltäjäänsä eli MX anywhere 3 -hiirtä, joka julkaistiin kolme vuotta sitten.





Kyseessä on kompakti hiiri. Uudessa mallissa on nyt 8 000 DPI-arvon tarkkuuteen yltävä optinen anturi, kun edeltäjässä on 1000 DPI:n anturi. Lisäksi kytkimet ovat nyt MX Master 3S -hiiren tapaan hyvin hiljaiset.

MX Anywhere 3S -hiiressä on kaksitoiminen MagSpeed-vieritysrulla, jota voidaan käyttää joko huippunopealla vierityksellä tai hitaammassa ja tarkassa portaallisessa tilassa. Kyljessä on kaksi painiketta.

Logitech esitteli myös MX Keys S Combo -yhdistelmäpaketin, joka sisältää Logitech MX Keys S -näppäimistön sekä palkitun ja suositun Logitech MX Master 3S -hiiren. Pakettiin sisältyy myös miellyttävä Logitech MX Palm Rest -rannetuki, mikä kohentaa käyttöergonomiaa ja takaa paremman kirjoitusasennon.

Kaikissa uusissa laitteissa käytetään nyt kierrätysmuovia, jonka määrä vaihtelee malli- ja värikohtaisesti. Kierrätysmuovin osuus on vähintään 11 prosenttia MX Keys S -näppäimistössä, vähintään 22 prosenttia MX Master 3S -hiiressä ja vähintään 61 prosenttia MX Anywhere 3S -hiiressä.

Logitech MX Keys S, Logitech MX Anywhere 3S ja Logitech MX Keys S Combo tulevat myyntiin välittömästi 119, 99 ja 219 euron suositushinnoin.

Merkittävin uudistus löytyy kuitenkin laitteiden kanssa käytettävästä Logi Options+ -ohjelmistosta.

Ohjelmistoon on lisätty uusi Smart Actions -välilehti yläreunaan. Tämän ominaisuuden avulla näppäimistöön tai hiireen voi asettaa pikatoimintoja.





Smart Actions -pikatoiminnot auttavat tehostamaan tylsiä, toistuvia ja tavanomaisia toimintoja, joissa helpotus paitsi nopeuttaa myös ehkäisee tekemästä virheitä. Mukana olevat esimääritellyt ja mukautettavat pikatoiminnot tuovat helpotusta ja nopeutusta työskentelyyn. Pikatoimintoja voi myös tuoda ja viedä tietokoneesta toiseen, joten ne voi jakaa vaikkapa koko työyhteisön käyttöön.

Erilaisia makroja on monenlaisia. Logitech on esimerkiksi luonut valmiiksi "Vastaa ChatGPT:llä" -vaihtoehdon. Tämä toiminto avaa yhdellä painalluksella selaimeen uuden välilehden ja ChatGPT:n sekä syöttää tälle halutun kysymyksen.

Smart Actions -pikatoiminnot toimivat uusien MX -sarjan laitteiden lisäksi myös vanhemmilla näppäimistöillä ja hiirillä.