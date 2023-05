Suomeen avattiin Traficomin virallinen nettinopeuden testauspalvelu - voit kokeilla jo nyt

Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom on avannut oman, Suomen valtion virallisen nettinopeuden testauspalvelun. Palvelu eroaa siinä kaupallisista nopeustesteistä, että testipalvelun tuloksia tullaan käyttämään jatkossa myös virallisten päätösten ja vaikkapa uusien lakipykälien tukena.

Suomen lainsäädäntö velvoittaa nykyisellään verkko-operaattoreita siten, että jokaisen suomalaisen saatavilla pitää olla vähintään 5 megabitin nopeuteen pystyvä laajakaistayhteys. Laki ei siis tarkoita sitä, että jokaisella suomalaisella pitäisi olla sellainen verkkoyhteys, vaan sitä, että jokaisen suomalaisen kotiin sellainen pitää pystyä hankkimaan. Myöskään hintarajaa vaatimukselle ei ole asetettu eli kyseessä on puhtaasti saatavuuteen keskittyvä laki.

Traficomin nopeustesti kertoo myös hyvinkin tarkasti sen, mitä on testattu ja miten nopeutta on testattu. Alla oleva kuvakaappaus havainnollistaa artikkelin kirjoittajan kotoa löytyvän nettiyhteyden tarkkoja tietoja:







Lisäksi testissä on kohta Mitä tulokset tarkoittavat?, josta aukeaa pieni kyselykaavake. Kysymyksiin vastaamisen jälkeen palvelu kertoo arvion siitä, miten hyvin käytössä oleva verkkoyhteys (sen hetkisellä nopeudella) toimii haluttuihin asioihin.

Traficomin mukaan palvelun tuloksista on tarkoitus luoda myös koko maan kattava kartta, josta pystyy tutkiman verkkoyhteyksien nopeuksia eri osissa Suomea. Karttapalvelu on tarkoitus aueta vuoden 2024 aikana. Palvelun kehittämisen taustalla on eurooppalainen vaatimus siitä, että viranomaisilla pitää olla selkeä kuva kunkin maan nettiyhteyksien toimivuudesta ja lisäksi kerättyjen tietojen pitää olla keskenään vertailukelpoisia.

Palvelua pääsee kokeilemaan selaimella osoitteesta Bittimittari.fi. Lisäksi palvelu löytyy myös mobiilisovelluksena Androidille ja iOS:lle. Palautteiden perusteella VPN-yhteyksiä käytettäessä mittauksessa saattaa olla ongelmia vielä tällä hetkellä - Traficom kertoo korjaavansa ongelmaa parhaillaan.