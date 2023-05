Suomalainen Oura osti jenkkifirman suojellakseen abortin tehneitä asiakkaitaan

Oulussa perustettu älysormuksia valmistava Oura on yksi harvoista kotimaisista fyysisiä, globaalisti tunnettuja teknologiatuotteita valmistavista yhtiöistä. Ouran pomon mukaan Yhtiö haluaa tulevaisuudessa olla muutakin kuin terveystietoihin keskittynyt yhtiö.

Yhtenä isona askeleena Ouran tulevassa muutoksessa tulee olemaan sen hiljattain solmima yrityskauppa, jossa Oura osti amerikkalaisen Proxyn. Proxy on kehittänyt Bluetoothin yli välittävää, vahvaan salaukseen ja biometriseen tunnistautumiseen pohjautuvaa digitaalisen allekirjoitusten järjestelmää, jota voidaan käyttää mm. lukkojen avaamiseen.

Ouran toimitusjohtaja kertoi hiljattaisessa haastattelussa visioistaan ja syistä Proxyn ostolle. Tärkein syy kaupalle on hieman yllättävä: Yhdysvaltain dramaattisesti tiukentuneet aborttilait. Useissa Yhdysvaltain osavaltioissa on viime aikoina kiristetty aborttilainsäädäntöä äärimmilleen ja osavaltiot ovat onnistuneet saamaan mm. sähköpostiviestejä, hakutuloksia ja pikaviestikeskusteluja oikeuden määräyksillä, joilla on pystytty todistamaan ihmisen tehneen (kyseisessä osavaltiossa) laittoman abortin.



Ouran terveystietojen pohjalta voitaisiin kohtuullisen helposti saada todistettua, jos sormuksen käyttäjä on ollut raskaana - ja raskaus on keskeytynyt, ilman mitään todistetta keskenmenosta. Tätä teoreettista uhkaa varten Oura hankki itselleen Proxyn, jonka teknologialla Oura salaa kaikki sormuksen keräämät terveystiedot niin, että ne ovat ainoastaan sormuksen omistajan saatavissa eivätkä lainkaan Ouran ulottuvissa.

Proxyn mukana Oura kuitenkin sai itselleen tekniikkaa myös uusiin aluevaltauksiin: todennäköisin laajentumiskohde tullee olemaan erilaisten sähköisten lukitusjärjestelmien avaimena toimiminen. Eli Ouran sormus voisi korvata auton omat sähköiset avaimet - tai vaikkapa työpaikan kulkulätkän. Mutta myös kenties houkuttelevin markkina saattaa olla tulevaisuudessa mukana: lähimaksut.