Samsung esitteli vuoden 2023 älykkäät Smart Monitor -näytöt

Samsung julkisti vuoden 2023 Smart Monitor -mallistonsa, joka kattaa kolme vaihtoehtoa: M8, M7 ja M5. Näytöt tulevat Suomessa saataville elokuussa.

Samsungin Smart Monitor -näyttöjen erikoisuutena on se, että niitä voidaan käyttää ilman tietokonetta oman käyttöliittymän ansiosta.

Käyttöliittymän kautta voi hyödyntää vaikkapa suoratoistopalveluita tai käyttää videopalveluita erilaisia tapaamisia varten. M8 -mallin mukana toimitetaan Full HD -tarkkuutta hyödyntävä SlimFit -kamera, mutta kahteen muuhun sen voi hankkia erikseen.

Käyttöliittymään on tuotu joitain parannuksia ja uudistuksia. Käyttöliittymä toimii nyt paremmin hiirellä ja näppäimistöllä, mutta selaaminen onnistuu myös mukana tulevalla kaukosäätimellä.

Uusi My Contents -ominaisuus, joka on nyt saatavilla vuoden 2023 Smart Monitor -malleissa, antaa käyttäjille mahdollisuuden nopeaan pääsyyn hyödyllisen tiedon äärelle. Kun näyttö on valmiustilassa ja havaitsee aikaisemmin rekisteröidyn älypuhelimen Bluetooth Low Energy (BLE) -toiminnon kautta, näyttö käynnistyy esitellen käyttäjän valokuvia, paikalliset säätiedot ja paljon muuta yhdellä silmäyksellä. Näyttö palaa valmiustilaan, kun älypuhelin on kantaman ulkopuolella.





M8 toimii IoT-keskuksena, sillä se tukee Zigbee- ja Thread-tekniikoita. Kahteen muuhun tulee hankkia erikseen keskitin tämän toiminnon mahdollistamiseksi.

"Nostamme maailmanlaajuisesti rimaa älykkäiden näyttöjen kohdalla uuden mallistomme avulla ja erityisesti parannellulla M8-mallillamme. Viihde, pelaaminen, tuottavuus, muotoilu ja yksilöity käyttömukavuus: yksi näyttö voi tarjota tämän kaiken", kertoo Hoon Chung, Samsung Electronicsin Visual Display -liiketoiminnan johtaja.

Ensimmäiset Smart Monitor -näytöt Samsung julkisti jo vuonna 2020, mutta speksit eivät ole juurikaan muuttuneet uusien mallien kohdalla.

Jokaisesta mallista löytyy kaksi kokoa, jotka ovat 27" ja 32". Jokainen on tyypiltään litteä ja käyttää 16:9 -kuvasuhdetta.





Smart Monitor M8

Sarjan hännille sijoittuu M5 -näyttö (M50C), sillä tässä näytössä on käytössä Full HD -tarkkuus (1920 x 1080), kun M7 (M70C) ja M8 (M80C) hyödyntävät UHD-tarkkuutta (3840 x 2160).

M8:n kirkkaus yltää 400 nitiin ja tarjoaa HDR 10+ -tuen. M7:n kirkkaus yltää 300 nitiin ja M5:n 250 nitiin. M7 ja M5 tarjoavat HDR 10 -tuen. Sekä M8- että M7-mallit tukevat jopa 99 % sRGB-väriskaalaa.

Virkistystaajuuden osalta jokainen malli luottaa perinteiseen 60 hertsin nopeuteen eli kunnolliseen pelikäyttöön näistä näytöistä ei ole. Samsungilta löytyy myös pelinäyttöjä, joissa on käytössä oma käyttöliittymä esimerkiksi suoratoistopalveluiden käyttöön ilman konetta.





Smart Monitor M7

Liitäntöjen osalta M8 ja M7 sisältävät HDMI 2.0 -liitännän, kaksi USB-A -porttia ja 65 watin USB-C -liitännän esimerkiksi kannettavan tietokoneen lataukseen. M5 -mallissa on kaksi HDMI 1.4 -porttia ja kaksi USB-A -paikkaa.

Jokaisen mallin jalusta tukee erilaisia säätöjä, joita ovat korkeus, kierto ja kallistus. Myös seinäkiinnitys on mahdollista.





M8:n värivaihtoehdot ovat valkoinen, vaaleanpunainen, vaaleansininen ja vihreä. M7:n saa vain valkoisessa värissä, kun taas M5:n saa mustana tai valkoisena.

M8- ja M7-mallit ovat erittäin ohuita, ollen vain 11,39 mm paksuja näytön ohuimmasta kohdasta. M8- ja M7-mallien takaosaan on lisätty kalanruotokuvio.

Samsungin vuoden 2023 Smart Monitor -malliston ensimmäiset uudet mallit saapuvat myyntiin Pohjoismaihin elokuussa.

Samsungin mukaan Suomen hintojen odotetaan olevan M8:n kohdalla 799 - 999 euroa, M7:n 649 - 699 euroa ja M5-sarjan 399 - 499 euroa.