Sähköpotkulaudat Jyväskylässä: Hintavertailu 2023

Vuokrattavien sähköpotkulautojen hinnoittelut vaihtelevat yhtiöittäin varsin paljon. Jos ajoa tulee kesäkauden aikana, kannattaa tutkia eri yhtiöiden pakettien hinnoittelua tarkemmin ja koettaa arvioida omia tarpeita suhteessa erilaisiin pakettihintoihin.

Kesällä 2023 Jyväskylän sähköpotkulautojen valikoima muuttui hieman aiemmista vuosista, sillä aiemmin kaupungissa toimineista yrityksistä Bird lopetti toimintansa Jyväskylässä kokonaan. Vastaavasti uutena yhtiönä kaupungissa aloitti Ryde. Alkukesästä 2023 Jyväskylässä sähköpotkulautoja vuokrasi kolme eri yhtiötä, joiden hinnat selvitimme.







Tierin sähköpotkulautojen hinnat Jyväskylässä 2023

Tier on vuonna 2019 perustettu saksalainen sähköpotkulautoja vuokraava yhtiö, joka on toiminut Suomessa jo useamman vuoden ajan. Yhtiön skuutit ovat tyypillisesti turkoosinvihreitä ja ne ovat varsin helposti tunnistettavissa (rivi Tierin lautoja artikkelin pääkuvassa).

Kesällä 2023 Tierin peruspalvelun hinta Jyväskylässä on:

Avausmaksu: 1 euro

Käyttömaksu 0,25 euroa/minuutti

Avausmaksu peritään heti laudan käyttöönoton yhteydessä ja minuuttiveloitus juoksee siihen saakka, että laudan vuokrajakso katkaistaan Tierin sovelluksen kautta.

Tierin tarjoamat paketit kesälle 2023 Jyväskylässä ovat:

Koko kesäksi rajattomat avaukset: 29,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi: 4,99 euroa/kk

24 tunnin ajaksi rajattomat avaukset + 60 minuuttia ajoaikaa: 8,99 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 100 minuuttia ajoaikaa: 15,99 euroa/kk

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 250 minuuttia ajoaikaa: 35,99 euroa/kk

Tierin pakettien hinnoittelu on varsin monimutkainen ja vaatii käyttäjältä ymmärrystä ja ajatusta etukäteen siitä, paljonko aikoo laudalla kuukauden tai kesän aikana ajaa. Paketit kuitenkin tulevat nopeasti halvemmaksi kuin perushinnoittelu, jos ajamista kertyy vähänkään enemmän.

Tierin hinnat tarkistettu yhtiön sovelluksesta 15.5.2023.







Ryden sähköpotkulautojen hinnat Jyväskylässä 2023

Ryde on Norjassa vuonna 2019 perustettu sähköpotkulautoja vuokraava yhtiö. Jyväskylään se saapui vasta kesäksi 2023, joten yhtiö on kaupungissa uusi tulokas. Ryden laudat ovat hyvin paljon samaa vihreää väriä muistuttavia kuin Tierinkin, mutta vihreä on "enemmän vihreä" kuin Tierillä - kannattaa kuitenkin olla tarkkana siitä, kumman yhtiön lautaa on ottamassa käyttöön.

Kesällä 2023 Ryden peruspalvelun hinta Jyväskylässä on:

Avausmaksu: ilmainen

Käyttömaksu: 0,25 euroa/minuutti

Avausmaksu peritään heti laudan käyttöönoton yhteydessä ja minuuttiveloitus juoksee siihen saakka, että laudan vuokrajakso katkaistaan Ryden sovelluksen kautta.

Ryden tarjoamat paketit kesälle 2023 Jyväskylässä ovat:

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 60 minuuttia ajoaikaa: 6,90 euroa

Rajattomat avaukset 14 vuorokaudeksi + 200 minuuttia ajoaikaa: 29,90 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 300 minuuttia ajoaikaa: 39 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 750 minuuttia ajoaikaa: 59 euroa

Ryden edullisempi 300 minuutin kuukausipaketti on lähes identtinen Tierin 250 minuutin paketin kanssa: hinnoissa on pieni ero, mutta niin on myös hintaan sisältyvissä minuuteissakin. Todella paljon ajavalle Ryden kallein kuukausipaketti on edullisin mitä Jyväskylässä on tarjota kuukauden ajalle.

Ilmainen avausmaksu toimii houkuttelevana tekijänä Ryden laudoille, jos skuuttia tarvitsee vain nopeaan ja pikaiseen tarpeeseen.

Ryden hinnat tarkistettu yhtiön sovelluksesta 15.5.2023.







Voin sähköpotkulautojen hinnat Jyväskylässä 2023

Voi on Ruotsissa vuonna 2018 perustettu sähköpotkulautoja vuokraava yhtiö. Jyväskylässä yhtiö on toiminut jo useamman vuoden ajan ja jatkaa toimintaansa kaupungissa myös kesällä 2023. Voin laudat ovat punaisia, hieman vaaleanpunaiseen taittavalla sävyllä varustettuja.

Kesällä 2023 Voin peruspalvelun hinta Jyväskylässä on:

Avausmaksu: 0,80 euroa

Käyttömaksu: 0,22 euroa/minuutti

Avausmaksu peritään heti laudan käyttöönoton yhteydessä ja minuuttiveloitus juoksee siihen saakka, että laudan vuokrajakso katkaistaan Voin sovelluksen kautta.

Voin tarjoamat paketit kesälle 2023 Jyväskylässä ovat:

Rajattomat avaukset 24 tunniksi + 100 minuuttia ajoaikaa: 6,90 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi (ei sisällä ajoaikaa) : 0,99 euroa

: 0,99 euroa Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 300 minuuttia ajoaikaa: 22,90 euroa

Rajattomat avaukset kuukaudeksi + 750 minuuttia ajoaikaa: 59 euroa

Satunnaisesti lautoja lyhyille matkoille vuokraavalle Voin tarjoama euron maksava avausten kuukausipassi on varsin houkutteleva paketti, sillä usein lyhyistä matkoista isoin summa kertyy juurikin avausmaksuista.

Voin hinnat tarkistettu yhtiön sovelluksesta 15.5.2023.







Hintojen vertailu

Vain yhtä käyttökertaa varten hintojen vertailu on kohtuullisen helppoa, alla kuitenkin koosteena pieni vertailutaulukko:



Yhtiö Avausmaksu Minuuttihinta Tier 1 euro 0,25 euroa Ryde ilmainen 0,25 euroa Voi 0,80 euroa 0,22 euroa



Kertamaksuja vertailtaessa, pidempään yhdellä kerralla ajavalle Voi tulee halvimmaksi. Lyhyemmillä matkoilla voiton vie Ryde, johtuen sen tarjoamista ilmaisista avauksista. Mutta lähes kaikissa tapauksissa erilaiset pakettihinnoittelut tulevat kannattavaksi hankinnaksi, jos skuuttia käyttää edes silloin tällöin - etenkin Voin tarjoama euron maksava ilmaisten avausten pakettihinta yhdistettynä yhtiön Rydeä edullisempaan minuuttihintaan muuttaa laskelmia merkittävästi.

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä huomata, että hinnoittelu elää ja tarjoukset muuttuvat jatkuvasti. Voin pakettihinnatkin ovat tätä artikkelia kirjoitettaessa tarjolla olevia alennushintoja, jotka voivat muuttua nopeasti. Pyrimme kuitenkin pitämään artikkelin mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

Enemmän sähköpotkulautaa käyttävälle oman laudan ostaminen tulee ajan kanssa kuitenkin kaikkein halvimmaksi. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan sähköpotkulaudan osto-oppaaseemme, jossa on myös katsaus arvosteluihimme useista skuuttimalleista.





