Google Pixel Tablet julkaistiin - tiedot, hinta ja saatavuus

Google panosti hetken aikaa vahvasti Android-tabletteihin kauan, kauan aikaa sitten. Tuolloin yhtiö julkaisi puhtaasti tableteille tarkoitetun Android-version sekä lukuisia omaa nimeään kantaneita Google Nexus -tabletteja yhteistyössä muiden laitevalmistajien kanssa.

Mutta sittemmin yhtiö unohti koko tablettimarkkinan, antoi Android-tablettien käyttäjäkokemuksen romahtaa ja lopetti itsekin omien tablettiensa myynnin. Viimeinen Googlen nimeä kantanut tabletti oli Nexus 9, joka julkaistiin loppuvuodesta 2014. Tuon jälkeen tablettimarkkina on ollut käytännössä Applen iPadien hallinnassa lähes suvereenisti - ainoan poikkeuksen ovat tehneet Samsungin tabletit sekä liuta edullisia, mutta kovin vaatimattomia Android-tableteita.

Uutta Googlen omaa tablettia on siis saatu odotella lähes vuosikymmenen ajan, mutta nyt yhtiö on vihdoin tehnyt paluun.



Google Pixel Tablet on Googlen omaa tuotantoa ja tabletin ytimenä hyrrää Googlen oma Tensor G2 -piirisarja. Tabletti itsessään on 11 tuuman näytöllä ja 1600x2560 tarkkuudella varustettu - eli kuvasuhteena on 16:10.

Takaa löytyy pari kameraa, vaikkakaan 11 tuuman tabletissa kuvaustoiminnot eivät luonnollisestikaan ole pääosassa. Muistikorttipaikkaa ei valitettavasti tabletista löydy ja tallennustilan osalta tarjola on sekä 128 gigatavun että 256 gigatavun mallit. Käyttömuistia on molemmissa malleissa tarjolla 8 gigatavua.

Pixel Tabletin hinta Euroopassa on 680 euroa, mutta saatavuus Suomene on vielä kysymysmerkki. Hintaan sisältyy Googlen samassa yhteydessä esittelemä Charging Speaker Dock -lataustelakka, joka tekee Pixel Tabletista samalla myös älykodin hallintakeskuksen - ja laturi toimii myös itsenäisenä älykaiuttimena.

Telakka onkin Googlen näkemyksen mukaan yksi tärkeimmistä elementeistä uudessa tabletissa. Googlen mukaan tabletti helposti unohtuu laatikon pohjalle viikoiksi - ja kun sitä tarvittaisiin, akku onkin loppu. Tekemällä tabletista muutakin kuin "pelkän" tabletin, Google toivoo tabletin saavan enemmän käyttöaikaa ja olevan aina esillä, uudessa laturissa. Se on tavallaan tabletti, joka toimii myös digitaalisena valokuvakehyksenä, älykaiuttimena - ja tietysti myös tarvittaessa taas tablettina.

Googlen hyppäys takaisin tablettimaailmaan on kuitenkin helpotus koko Android-ekosysteemille, sillä ensimmäistä kertaa lähes vuosikymmeneen on Googlella jälleen selkeä syy panostaa myös Androidin tablettiominaisuuksiin. Isoin paine Googlen taholta tullaan todennäköisesti laittamaan sovelluskehittäjille, joille tullaan tarjoamaan varsin todennäköisesti sekä keppiä että porkkanaa, jotta sovellukset toimisivat aiempaa paremmin myös tablettien isoilla näytöillä.

Esimakua valmistajien virinneestä uskosta Android-tabletteihin saatiin siinä, kun OnePlus hiljattain julkisti historiansa ensimmäisen tabletin. Yhtiö tuskin olisi hypännyt tähän leikkiin, ellei Googlelta olisi saatu signaalia siitä, että Googlekin aikoo panostaa Android-tabletteihin.