Nörttien jumaloima Babylon 5 -sarja tekemässä paluun (päivitetty 27.4.2023)

Vanhan koulukunnan nörttien keskuudessa vallitsee suuria kiistoja vaikkapa Star Trekin ja Star Warsin paremmuudesta. Mutta hyvin harva uskaltaa julkisesti olla eri mieltä siitä, että kenties kaikkien aikojen upein sci-fi -sarja luotiin 1990-luvulla. Nimittäin Babylon 5.

Vuosien 1993 ja 1998 välillä alunperin esitetty sarja on monen scifi-fanin muistojen kultaama ja sille ollaan toivottu jatkoa tavalla tai toisella jo yli 20 vuoden ajan.

Nyt vaikuttaa lupaavalta, sillä sarjan alkuperäinen luoja J. Michael Straczynski on vihjannut käytännössä suoraan Twitterissä, että "jotain isoa" on tapahtumassa Babylon 5:n ympärillä. Lisää kuulemma kuullaan ensi viikolla.

What's this? Why, it's a spiffy new variation on the #Babylon5 logo. It can't be for the reimagining 'cause that's on hold pending WGA issues, so what could it *possibly* be for? Hmm. Maybe we'll find out more one week from today.



Spread the word: something *wonderful* is coming pic.twitter.com/Ih6ZqMyIAc