Viikon kaikki Netflix Originals -uutuudet: tanskalainen rikossarja The Nurse, uusi Firefly Lane -kausi,...

Tuleva viikko tuo tullessaan Netflixiin yli tusinan verran uutta sisältöä sarjojen, stand-up-komiikan ja elokuvien muodossa. Tulevassa sisällössä on mukana monenlaista katsottavaa, joten käydäänpä läpi viikon uutuudet kokonaisuudessaan.

Uutuuselokuvia Netflixiin tuodaan tulevan viikon aikana kaksin kappalein. Puolalainen komedia Kiss, Kiss! kertoo flirttailevasta herrasta, joka uskoo saavansa naisen kun naisen ja ranskalainen toimintaseikkailu AKA puolestaan kertoo salaisen agentin tehtävästä rikossyndikaatin sydämmessä.

Niin ikään täysimittaisen elokuvan verran katsottavaa tarjoaa talk show -muotoinen dokumentti The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey, jossa keskustelevat keskenään Oprah Winfrey jja Michelle Obama. Stand-up-komediaa tarjoaa John Mulaneyn uusi spesiaali Baby J.

Muksuille uutta katsottavaa tulee kolmannen Sharkdog-animaation myötä, jossa seikkailee isolla sydämmellä varustettu puoliksi hai, puoliksi koira sekä hänen ihmisystävä Max.



Ensi viikolla jatkoa saavat Netflix Originals -sarjat ovat: Katherine Heiglin Sarah Chalken tähdittämä Firefly Lane, kanadalaisen Working Moms -sarja viimeinen seitsemännellä ja viimeisellä kaudellaan sekä koko perheen fantasiasarja Sweet Tooth.

Uutuussarjoja ovat puolestaan reality-sarja keräilytavaroista King of Collectibles: The Goldin Touch, poliittinen sarja Kiinasta Wave Makers, kirjaan perustuva tanskalainen rikosjännäri The Nurse, korelainen dramedia The Good Bad Mother, argentiinalainen tositapahtumiin perustuva draama rokkitähti Fito Paezista Love After Music sekä lifestyle-ohjelma Risqué Business: Japan.

Tässä kaikki tulevan viikon sarjat julkaisujärjestyksessä:

Huhtikuun 25.:

John Mulaney: Baby J

Risque Business: Japan

The Light We Carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey

Huhtikuun 26.:

Kiss, Kiss

Love After Music

The Good Bad Mother

Workin Moms: Kausi 7

Huhtikuun 27.:

Firefly Lane: Kausi 3

Sharkdog: Kausi 3

Sweet Tooth: Kausi 2

The Nurse

Huhtikuun 28.:

AKA

King of Collectibles: The Goldin Touch

Wave Makers