Sarjojen puheesta ei saa selvää? Amazon Primelta ratkaisu ongelmaan

Olen yksi niistä ihmisistä, joka ymmärtää sen verran mainiosti puhuttua englantia, että en pidä yleensä tekstityksiä päällä englanninkielisiä sarjoja tai leffoja katsoessani. Paitsi, että pidän sittenkin. Syynä ei ole vaikeatajuinen kieli, vaan se, etten meinaa saada selvää puheesta.

Nähtävästi en ole todellakaan yksin ongelmani kanssa, sillä Amazon on tuomassa Amazon Prime -suoratoistopalveluunsa Dialogue Boost -toiminnon.

Kyseinen toiminto nimensä mukaisesti häivyttää leffan tai sarjan taustaääniä ja mahdollista musiikkia ja korostaa henkilöiden puheääntä.

Teknisillä ratkaisuilla ongelmaa on ratkottu kohtuullisen onnistuneesti jo aiemminkin: useissa televisioissa ja audiojärjestelmissä on olemassa erillinen tila, joka pyrkii tekemään täsmälleen saman tempun.

Ongelma niissä on se, että ne koettavat vain veikata puheääntä ja korostavat tyypillisiä ihmisäänen taajuuksia - mutta ne eivät "tiedä" mikä osa äänimaailmasta on oikeasti puhetta ja mikä taustamelua. Tällöin sopivalla taajuudella toistuva taustamelukin voi korostua, puheen sijaan.



Amazon Primen Dialogue Boost ratkaisee ongelmaa tekoälyn avulla, eli yhtiö on analysoinut osan palvelunsa sisällöstä jo etukäteen tekoälyn avulla ja pistänyt tekoälyn pohtimaan ne taajuudet ja kohtaukset, joissa puheääntä on. Näin on päästy yhtiön mukaan huomattavasti parempaan ratkaisuun kuin muissa ratkaisuissa, joissa korostetaan lähinnä keskiääniä - riippumatta niiden oikeasta sisällöstä.

Varietyn mukaan Dialogue Boostia tukevat ohjelmat on jatkossa merkitty selkeästi Amazon Primen listoissa ja niiden osalta ominaisuuden voi kytkeä käyttöön vaikka heti. Valikoimaa on tarkoitus laajentaa asteittain.