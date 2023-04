Ruutu+ -palvelun hinta nousee jälleen - syynä kustannusten muuttuminen

Suoratoistopalvelu Ruutu+ tiedottaa jälleen hintojen noususta. Hintoja nostettiin viimeksi alle vuosi sitten.

Viime vuoden kesäkuusta lähtien Ruutu+:n sarjojen ja elokuvien katselu on maksanut 6,95 euroa kuukaudessa mainosten kera. Kun mukaan on lisännyt urheilun ja ei mainoksia -vaihtoehdon, hinta on ollut enimmillään 12,95 euroa kuukaudessa.

Jatkossa Ruutu+-tilauksen hinta on 6,99 €/kk, Urheilu-tuotteen hinta nousee 5 euroon kuukaudessa ja Ei mainoksia -tuotteen hinta on 4 euroa kuukaudessa, kun aiemmin se oli 3 euroa kuukaudessa.





Enimmillään hinta on nyt 15,99 euroa kuukaudessa, kun mukana on urheilu ja mainoksista vapaa katselu. Ennen ensimmäistä hinnannousua hinta oli vain 9,95 euroa kuukaudessa vastaavan paketin osalta.

Mikäli tilaukseen kuuluu joko Urheilu-tuote tai Ei mainoksia -tuote tilauksesi hinta nousee 11.5.2023 alkaen vastaamaan uutta hinnoittelua. Uusille asiakkaille uudet hinnat ovat jo voimassa.

Ruudun tiedotteen mukaan hintoja on kustannusten nousun takia jouduttu päivittämään, mutta tämän tarkemmin muutoksen taustoja ei avattu.

Uudistus ei vaikuta Ruudun maksullisiin lisäpalveluihin (SkyShowtime, Qello Concerts, Viasat World ja Yogaia) tai Sanoman asiakasetuihin (Urheilulehti, Helsingin Sanomat ja Aku Ankka -lehti).



Ruutu+ uudet hinnat (kevät 2023)