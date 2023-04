Suomalaisten puhelinnumeroita käytetään nyt paljon huijaus- ja häiriöpuheluihin

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tiedottaa, että viime viikkoina se on saanut lukuisia ilmoituksia suomalaisten puhelinnumeroiden käytöstä huijaus- ja häiriöpuheluissa. Ilmiössä ei ole sinänsä mitään uutta, mutta nyt ilmoitusten määrät ovat olleet nyt selkeästi nousussa.

Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että soittajan puhelinnumeron (A-numero) väärentäminen on rikollisten yleisesti käyttämä tekniikka, jolla soittajan numero saadaan väärennettyä vastaamaan esimerkiksi suomalaista jo käytössä olevaa puhelinnumeroa. Motiivina numeron väärentämiseen on esimerkiksi se, että kotimaasta tulevat puhelut ovat ulkomaalaisia uskottavampia ja uhri suuremmalla todennäköisyydellä vastaa niihin.

Huijauspuheluissa saatetaan esittää esimerkiksi teknistä tukea, joka yrittää saada vastaajan asentamaan koneelle etäyhteyttä varten ohjelma. Ohjelman avulla huijari näkee ja voi saada haltuunsa uhrin henkilökohtaisia tietoja.





Huijari voi esiintyä myös pankin asiakaspalvelija, jolloin tavoitteena voi olla pankkitunnusten anastaminen tai suora pääsy verkkopankkiin.

"Jos saat puhelun tuntemattomasta numerosta, voit kuunnella, mitä asiaa soittajalla on. Soittajan kiire asiansa suhteen sekä henkilötietojen tai pankkitunnusten kyseleminen voivat paljastaa puhelun vilpillisyyden. Omia tietoja ei pidä antaa tuntemattomalle kyselijälle", muistuttaa Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Niclas Koskinen.

Mikäli ilmenee, että omaa puhelinnumeroasi on käytetty huijauksissa ja muissa vastaavissa tapauksissa, ole yhteydessä omaan operaattoriisi. Jos jouduit huijauspuhelun uhriksi ja soittajalla on ollut pääsy puhelimeesi tai tietokoneellesi, kannattaa laitteet käydä tarkistuttamassa mahdollisten "takaovien" varalta. On myös suositeltavaa olla yhteydessä pankkiin ja tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille.