Vetoomus: Tekoälyn kehitys pysäytettävä puoleksi vuodeksi

Maailmaa on tänään kohahduttanut lähes maailmanloppua ennustava avoin kirje, jonka allekirjoittajina on useita tunnettuja poliitikkoja ja yrityselämän vaikuttajia. Kirjeessä vaaditaan keskeyttämään tekoälyn kehitys puoleksi vuodeksi, jotta maailma ehtii rakentaa tekoälyjen säätelylle mallin.

Tarkallaan ottaen vetoomuksessa pyydetään, että kaikki GPT-4 -kielimallia kehittyneempien tekoälyjen kehittäminen pistettäisiin jäihin kokonaan. Kehittyneempiä tekoälymalleja ei saisi opettaa uudella sisällöllä eikä niitä saisi parantaa lainkaan "puolen vuoden jäähyn" aikana.

Avoimessa kirjeessä Future of Life Institute, jonka nimissä vetoomus on tehty, vaatii taukoa, jotta "voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys on positiivista ja että niiden riskit ovat hallittavissa".

Instituutin pääasiallinen rahoittaja on Elon Muskin säätiö ja hän on myös yksi vetoomuksen allekirjoittajista. Musk on kuitenkin samalla yksi alkuperäisistä OpenAI -yhtiön perustajista ja ChatGPT sekä GPT-4 ovat nimenomaan OpenAI:n kehittämiä tekoälyjä.



Vetoomus on pitkä ja monipuolinen ja siinä vaaditaan myös mm. selkeitä merkintöjä kaikkiin tekoälyn tuottamiin sisältöihin, jotta ne voidaan tunnistaa tekoälyn tekemiksi. Tietysti on vaikea ajatella miten vaikkapa tekstiin voidaan upottaa vesileiman kaltaisia elementtejä, joita ei olisi hyvin helppoa myös poistaa sieltä.

Future of Life -instituutin vaatimukset pohjautuvat pitkälti vuonna 2017 laadittuihin eettisiin sääntöihin tekoälyn kehityksestä

Kyynisimmät ovat toki ehtineet jo tuomitsemaan koko idean vesileimoista ja hallitusten luomista säännöistä tekoälyn kehitykselle mahdottomiksi. OpenAI on myös perustettu osittain juurikin siksi, että sen perustajat halusivat luoda tekoälyä kehittävän säätiön, joka hyödyttäisi koko ihmiskuntaa ja auttaisi tutkijoita ymmärtämään tekoälyn kehitystä - ja myös suitsemaan tekoälyä.

Tekoälyä toki kehitetään myös maissa, joita ei liiemmin kiinnosta länsimainen käsitys eettisyydestä. Joten näiden maiden osalta kehitys tuskin pysähtyisi, vaikka vetoomus otettaisiinkin länsimaissa vakavissaan.