Storytel osti Suomalaisen Kirjakaupan äänikirjapalvelun.

Olemme uutisoineet viime vuosina useinkin siitä, miten Suomen äänikirjamarkkina on vauhdilla fuusioitumassa - ja vaihtoehtojen määrä tietysti samalla kapenee. Tällä kertaa ostoksilla on ollut toinen maamme jäteistä, ruotsalainen Storytel.

Yhtiön ostoskoriin tarttui tällä kertaa Otavan omistaman Suomalaisen Kirjakaupan äänikirjapalvelu Suomalainen Plus.

Kaupan myötä Suomalainen Kirjakauppa on lopettanut uusien tilausten vastaanottamisen tyystin. Tänään, 30.3., yhtiö on lähettänyt sähköpostia kaikille Suomalainen Plus -tilaajille ja kertonut asiakkaille siitä, miten heidän tilauksensa muuttuu Storytel-tilaukseksi. Suomalainen Plus lakkautetaan lopullisesti 1.7.2023.

Niille asiakkaille, joilla on lunastamattomia lahjakortteja Suomalaisen äänikirjapalveluun, yhtiö neuvoo ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Lahjakortit voi muuttaa asiakaspalvelun kautta Suomalaisen Kirjakaupan "tavallisiksi" lahjakorteiksi.



Aiemmin tässä kuussa Sanoma myi Suplan äänikirjaliiketoiminnan ruotsalaiselle BookBeatille. Ruotsalaisjätit ovatkin vallanneet itselleen lähestulkoon koko äänikirjojen markkinan Suomessa - ja nyt pienimmät pelurit myydään niille.