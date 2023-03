Microsoft Teams uudistui - lähes kaikki on pistetty uusiksi

Microsoft Teamsista tuli viimeistään koronapandemian aikaan toimistotyöläisten yksi tärkeimmistä työvälineistä. Etätöiden ja hybridityön jäätyä uudeksi normaaliksi useissa yrityksissä, se on useilla aloilla jopa yksi tietokoneen tärkeimmistä ohjelmistoista.

Microsoft on lupaillut jo pitkään Teamsin täydellistä uudistumista, sillä ohjelmassa on muutamia raivostuttavia piirteitä, joista yhtiö on itsekin hyvin tietoinen.

Nyt ensimmäiset yritykset ja organisaatiot ovat vihdoin saaneet täysin uusiksi menneen Teamsin käyttöönsä, Suomessakin. Uusi versio putkahtaa tarjolle kaikille niille käyttäjille, joiden yritys tai organisaatio on liittynyt Teamsin beta-ohjelmaan.

Mikäli yritys kuuluu Teamsin beta-ohjelmaan, jokaiselle yrityksen käyttäjälle on ilmestynyt Teamsin vasempaan yläkulmaan pieni nappi, jossa lukee "Kokeile uutta Teamsia".

Käytännön elämän kannalta kenties merkittävin uudistus on se, että uusi Teams tukee useampaan organisaatioon kuulumista fiksummin: enää ei tarvitse hyppiä kahden organisaation välillä, vaan molempien sisältöjä voi käyttää yhtä aikaa.







Teknisesti konepellin alla on pistetty paljon uusiksi. Teams on oikeasti pitkälti moderneihin web-tekniikoihin pohjautuva, natiivin ohjelman näköiseksi paketoitu paketti. Vanha versio käyttää JavaScript-kirjastoinaan sekä Reactia että Angularia, mutta uudessa Angular on kuopattu kokonaan ja käytössä on pelkästään React.

Iso muutos on myös Teamsin nopeutuminen ja muistin tarpeen väheneminen. Moni etätyöläinen on huomannut viime vuosien aikana, että vanha tuttu muistisyöppö Chrome on saanut Teamsista kovan kilpailijan - usein Teams saattaa haukata useamman gigatavun verran käyttömuistia päällä ollessaan. Microsoftin mukaan uusittu versio on kaksi kertaa nopeampi kuin edeltäjänsä ja kuluttaa myös puolet vähemmän tietokoneen käyttömuistia.

Osittain muistinkäytön vähenemisen taustalla on se, että Teams käyttää nyt Mirosoftin WebView2 -tekniikkaa eli se jakaa ison osan näkymien tuottamiseen tarvittavasta tekniikasta Windowsista löytyvän Edge-selaimen kanssa.

Alla Microsoftin esittelyvideo uusitusta Teamsista:







Uusittu Teams tulee myöhemmin tänä vuonna käyttöön kaikille Teamsin käyttäjille, mutta ensin Microsoft haluaa mahdollisimman paljon palautetta uusitusta versiosta beta-ohjelman käyttäjiltä.