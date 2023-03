PlayStation 5:n saatavuus on nyt hyvää - jälleenmyyjien valikoimissa konsolia on runsaasti

Sonyn PlayStation 5 -konsolin saatavuus oli pitkään todella heikkoa. Pieniä eriä tuli tietyin väliajoin saataville jälleenmyyjien valikoiman, mutta nämä käytännössä myytiin loppuun välittömästi. Viime aikoina asiaan on kuitenkin tullut selvää parannusta ja konsolia saa nyt ostettua useammalta jälleenmyyjältä.

Tällä hetkellä paras saatavuus näyttää olevan Gigantilla, jossa on varastossa runsaasti tavallista PlayStation 5 -mallia. Gigantti myy sitä 609 eurolla. Myös PlayStation 5 + God of War: Ragnarök -pakkausta saa ostettua 679 euron hintaan ja sitä on luvassa varastoon lisää parin päivän kuluttua.

Myös Verkkokauppa.comilla on saatavilla kymmeniä kappaleita konsolia.



PlayStation 5 Digital Edition maksaa 499,99 euroa, PlayStation 5 + God of War: Ragnarök -paketti 669,99 euroa ja PlayStation 5 Digital Edition + God of War: Ragnarök -paketti 579,99 euroa. Kaikkien kohdalla saatavuus on hyvä.

Powerilla on myös saatavilla PlayStation 5 + God of War: Ragnarök -pakettia hintaan 679 euroa. Muitakin malleja saa Powerin kautta hankittua ainakin suoraan myymälöiden kautta.

Konsolin kaveriksi voi hankkia PlayStation VR2 -virtuaalitodellisuuslaiteen, joka tuli saataville noin kuukausi sitten.