Facebook ja Google auttavat viranomaisia löytämään laittomasti abortin tehneitä Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesällä 2022 1970-luvulta lähtien maassa voimassa olleen yleisen aborttioikeuden. Tuon jälkeen useat Yhdysvaltain konservatiivien hallussa olevat osavaltiot ovat tiukentaneet merkittävästi aborttilakejaan: mm. Alabama on käytännössä kieltänyt abortit kokonaan. Tennesseen osavaltio ei salli aborttia edes siinä tapauksessa, että raskaus uhkaa äidin henkeä.

Nyt amerikkalaiset teknologiajätit ovat joutuneet kotimaassaan tilanteeseen, jossa niiden tietojen pohjalta nostetaan syytteitä ympäri Yhdysvaltoja. Sekä Facebookilta että Googlelta on saatu logitietoja laittomia abortteja käsitteleviin oikeudenkäynteihin.

Facebookin omistaja Meta on louvuttanut viranomaisten käyttöön mm. Messengerissä käytyjä keskusteluja, viesteineen. Messenger-viestejä käytetään ratkaisevana todisteena mm. Nebraskassa käynnissä olevassa oikeudenkäynnissä, jossa äitiä ja tytärtä syytetään osavaltion aborttilainsäädännön rikkomisesta. Äiti on syytteen mukaan auttanut tytärtä hankkimaan raskaudenkeskeytykseen tarkoitetut katumuspillerit, joilla tytär on suorittanut itse itselleen kemiallisen abortin.



Mielenkiintoinen kulma aiheeseen löytyy Googlen taholta. Yhdysvaltain suurimmat verkkoapteekit käyttävät sivuillaan erilaisia seuranta- ja analytiikkapalveluita, joista tietoa liikkuu myös Googlelle. Seurantakeksien avulla viranomaiset pystyvät tekemään Googlelle tietopyyntöjä asiakkaista, jotka ovat ostaneet apteekkien sivujen kautta raskaudenkeskeytykseen tarkoitettuja lääkkeitä. Tiedoista ilmenee mm. päivämäärä, kellonaika sekä käyttäjän IP-osoite, joiden avulla käyttäjä voidaan yhdistää tiettyyn verkkoyhteyteen - ja fyysiseen osoitteeseen.

Business Insiderin mukaan verkkojätit käytännössä aina noudattavat länsimaisten oikeusvaltioiden tekemiä, oikeuden määräämiä tietopyyntöjä.