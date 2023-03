Näin paljon Samsungin edullisemmat S90C -QD-OLED-televisiot maksavat Suomessa

Samsungin QD-OLED -tekniikkaan perustuvat S95C -televisiot ilmestyivät pari päivää sitten ensimmäisten jälleenmyyjien valikoimiin ja nyt sama on tapahtunut myös edullisemman S90C-sarjan kohdalla.

S95C -televisiot ovat lippulaivamalleja. Ne ovat muotoilultaan ohuet ja niissä erillinen on One Connect box liitäntöjä varten. S90C:ssa ei ole erillistä One Connect boxia ja näissä televisioissa on myös heikompi äänentoisto.

Muuten omaisuudet ovat samanlaisia. Televisioissa on 4K-tarkkuuden 144 hertsin paneeli, QD-OLED-tekniikka ja uusin Tizen -käyttöjärjestelmä.

Koot ovat kummassakin samat eli vaihtoehdoista löytyy 55-, 65- ja 77-tuumainen malli.





Vasemmalla S95C ja oikealla S90C

Samsung S90C QD-OLED hinnat

Samsung S90C 55" 4K QD-OLED - hinta 2 099 euroa

Samsung S90C 65" 4K QD-OLED - hinta 2 799 euroa

Samsung S90C 77" 4K QD-OLED - hinta 3 999 euroa



Pienimmän mallin kohdalla hinnassa on eroa 400 euroa, 65-tuumaisen kohdalla 500 euroa ja suurimman kohdalla ero on 800 euroa.

S90C-television 55- ja 65-tuumaiset versiot tulevat saataville muutaman viikon kuluessa, mutta suurin versio tulee saataville vasta heinäkuussa.

Katso myös: Näin paljon LG:n vuoden 2023 OLED-televisiot maksavat Suomessa.