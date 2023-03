Vertailussa Nokia Streaming Box 8000 vs Streaming Box 8010 - Näin Android TV-laitteet eroavat toisistaan

Nokia-brändiä hyödyntävän itävaltalaisen StreamViewin valikoimasta löytyy kaksi lähes samannimistä Android TV-medialaitetta: Streaming Box 8000 ja Streaming Box 8010. Tässä jutussa käymme läpi näiden kahden laitteen erot.

Näistä ensimmäinen julkaistiin pari vuotta sitten ja jälkimmäinen vuoden 2022 lopulla, mutta se on vasta saapumassa myyntiin.

Ulkoisesti nopealla vilkaisulla laitteet muistuttavat toisiaan kovasti, sillä mitoiltaan nämä neljän kulman mustat laatikot ovat samanlaisia. Takana portit ovat samanlaiset, mutta sivulta löytyy merkittävin etu. 8000:ssa on vain yksi USB-A -portti, mutta uudemmassa 8010:ssa tämän rinnalla on myös USB-A 2.0. USB-A-portteihin voi yhdistää vaikkapa muistitikun ja USB-peliohjaimen.



Taakse on kummassakin laitettu HDMI, USB-C (puhelimen lataus), optinen liitäntä, AV (3.5 mm) -liitäntä, Ethernet LAN -portti ja virtaliitäntä.

Merkittävin ero löytyy tekniikan osalta.

8010 korjaa yhden Android TV-laitteiden ongelmista. Tässä laitteessa on mukavat 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 4 gigatavua RAM-muistia.

8010:ssa ja monissa muissa vastaavissa laitteissa on vain 8 gigatavua tallennustilaa ja 2 gigatavua RAM-muistia.

Suurempi tallennustila tarkoittaa, että laitteeseen voi asentaa enemmän sovelluksia ja pelejä. Pieni 8 gigatavun tallennustila saattaa nopeasti täyttyä, mikäli käytössä on monipuolisesti suoratoistopalveluita ja kevyitä pelejä.

Lisäksi tekniikan osalta uudessa versiossa on käytössä Amlogic S905X4-K-piiri, kun vanhemmassa laitteessa on Amlogic S905X3.

Omien huomioiden mukaan suorituskyvyssä ei ole suurta etua puoleen tai toiseen, sillä sovellukset avautuvat kutakuinkin samalla nopeudella. Raskaammat pelit eivät myöskään pyöri yhtään sen paremmin uudemmalla laitteella. Suurempi RAM-muisti tuo tosin selvän edun, sillä tämän ansiosta taustalla sovellukset pysyvät paremmin auki. 8000 pystyy pitämään vain kaksi sovellusta auki, kun 8010 pystyy pitämään auki ainakin neljä sovellusta.

Uudempi 8010 tarjoaa tuen Dolby Visionille, Dolby Atmosille ja Dolby Digital Plussalle. 8000:n kohdalla on mainittu vain Dolby Digital Plus. Molemmat tukevat 4K-tarkkuutta.

Lisäksi 8010 tarjoaa uudempaa tekniikkaa langattomissa yhteyksissä. Tuettuna ovat Wifi 6 ja Bluetooth 5. Vanhemmassa mallissa on Wifi 5 ja Bluetooth 4.2.

Myös käyttöjärjestelmän osalta kaksikossa on eroa, vaikkakin kumpikin hyödyntää Android TV:tä. 8010:n Android TV -käyttöjärjestelmän versio on 11, kun 8010:ssa on Android TV 10. Ei ole varmuutta, saako 8000 -malli päivityksenä uudempaa versiota.



Varsinaisesti suurta eroa näiden versiota ei ole, mutta itse huomasin, että 8010 tarjoaa mahdollisuuden hallita television ääntä, kun taas 8000 mahdollistaa äänenvoimakkuuden säädön vain itse laitteen osalta.

Kumpaakin laitetta ohjataan samanlaisella kaukosäätimellä, jossa on taustavalaistus ja monipuolisesti painikkeita.

Vanhempaa Nokia Streaming Box 8000:sta myydään tällä hetkellä noin 79,90 eurolla, kun taas uudemman mallin hinta on 129,90 euroa. Jälkimmäinen on tosin vasta saapumassa myyntiin.

Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että 8010 on parempi tekniikan osalta, mutta omasta mielestä suorituskyky olisi kaivannut selkeämpää lisäystä. Suurempi tallennustila on mukava lisäys, mikäli käytössä on monipuolisesti sovelluksia ja kyljen kaksi USB-A -porttia tarjoavat hieman kattavamman kokonaisuuden lisälaitteiden kytkemiseen.

8000 -malli on kuitenkin edelleen riittävän hyvä, jos käytössä on vähemmän sovelluksia ja suoratoistopalveluita, ja näiden välillä ei niinkään tarvitse vaihtaa kesken kaiken.